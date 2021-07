Etter en historisk periode med dominans rundt forrige tiårsskiftet har Spania slitt med å levere varene de siste mesterskapene.

Luis Enrique tok over som spansk landslagssjef etter et kaotisk VM for tre år siden. Trener Julen Lopetegui fikk sparken kvelden før første kamp etter å ha signert en avtale med Real Madrid for å ta over etter mesterskapet. Sportssjef Fernando Hierro ledet laget, men laget røk ut mot hjemmenasjonen Russland allerede i åttedelsfinale.

Enrique kom inn og endret mye. Han eksperimenterte i tropputakene og med formasjonen. Den største utfordringen var den avslappede tonen under Del Bosque og Lopetegui, Enrique ønsket et mer konkurransepreget miljø rundt laget. Mobiler ble bannlyst for å skape større samhold i gruppa.

– Denne jobben handler om mer enn bare å være trener, det handler om å være en leder. Det er ikke kun snakk om taktiske og tekniske avgjørelser, men hvordan man håndterer en gruppe, håndtere egoer og motivere spillere. Du bestemmer hvem som spiller, men også mye mer enn som så, sa Enrique da han tok over jobben.

Så, rett før EM-kvalifiseringskampen mot Malta i mars 2019, forlot Enrique overraskende og brått den spanske landslagstroppen. Det ble da ikke oppgitt noen årsak til landslagssjefens forsvinningsnummer, men flere omtalte saken både som «prekær familiesituasjon» og «personlige utfordringer».Gradvis ble det kjent at hans ni år gamle datter, Xana, var alvorlig kreftsyk, noe som naturlig nok tok all hans tid og energi.

Enrique og datteren Xana jubler med mesterligatrofeet som han vant med Barcelona i 2015. Foto: Michael Probst / AP

Hans assistent Robert Moreno tok over jobben og ledet Spania til EM-sluttspillet. I mellomtiden døde datteren til Enrique. Den tidligere Roma- og Barcelona-treneren ønsket seg jobben tilbake.

Moreno på sin side ville fortsette. Etter 5-0-seieren over Romania som sikret EM-spill høsten 2019 tok Moreno et tårevått farvel med spillerne. Han hadde fått beskjed om at Enrique fikk tilbake stillingen.

Enrique fikk full støtte av det spanske fotballforbundet og hadde massiv sympati hos det spanske folk. Før mesterskapet var imidlertid sympatien i ferd med å forsvinne.

– Da han sto i det som verst, flommet det over av kjærlighet, empati og sympati. Men folk glemmer fort når det kommer til fotball og det har vært et press på ham inn mot EM. Det comebacket uansett viser er karakterstyrken til Luis Enrique. Det finnes nok noen fotballtrenere som hadde latt seg knekke av det han gikk gjennom, forteller Petter Veland, trolig Norges fremste ekspert på spansk fotball.

Sterk personlighet

Som spiller i både Real Madrid og Barcelona var Enrique en kriger, med en enestående intensitet, karakter og vilje i spillet sitt. Veland mener måten han spilte fotball på, samsvarer godt med måten han er som trener.

Luis Enrique var en kriger og en personlighet på midtbanen til Spania og Barcelona på 1990-tallet. Foto: Damian Dovarganes / AP

– Ja, det vil jeg si. Det krever enormt mot og en enorm selvtillit, bare valget med å utelate Sergio Ramos. Mange mente han burde vært med i troppen. Det kunne være at han ville blitt klar til en kvart-, semi eller finale og uansett er det flott å ha en slik vinnerskalle i troppen. Der er Enrique helt uenig. Det jeg har blitt fortalt er at Enrique er av den oppfatning at Ramos enten må være fus i alt; kaptein, straffer, frispark eller ikke med i det hele tatt. Det krever mye mot å stå mot i den shit-stormen han vet kommer, når han blir utelatt, utdyper Viasat-kommentatoren.

Veland karakteriserer Enrique som sta, en som følger sine overbevisninger og ikke lar seg kue av den populære oppfatningen.

– Han var den eneste treneren som valgte å ikke ta med 26 mann, men heller bare 24. Bare 23 mann kommer med i kamptroppen kom uansett. Hans begrunnelse er at det er bedre å ha en mann som er sur og skuffa enn tre. I løpet av et mesterskap er det begrenset hvor mange som egentlig kan spille, forklarer Veland.

– Hvis Luis Enrique har bestemt seg for noe er det slik det blir, uavhengig av reglene. Da justerer han heller i etterkant hvis det viser seg unngåelig. Bare se på hans utømmelige tro på Alvaro Morata, til tross for missene, selv om det nå finnes bestemødre på Toten som snakker ned hans fotballferdigheter. Likevel starter han hver kamp for Enrique. Han ser noe der som han mener hjelper Spania å vinne fotballkamper, og da føyer han seg ikke for kritikerne, sier Veland.

Enrique har klokkertro på sin spiss Alvaro Morata. Foto: Kirill Kudryavtsev / Reuters

Personlig revansj

For Luis Enrique blir semifinalekampen mot Italia helt spesiell. 27 år etter at han og Spania røk mot Italia i kvartfinalen av USA-VM får den spanske treneren sin første mulighet til å slå tilbake. Den gangen rant blod nedover den hvite drakta, men det eneste Luis Enrique brydde seg om var å konfrontere Mauro Tassotti for albuen som akkurat hadde brukket nesa til spanjolen.

På overtid av kvartfinalen mot Italia i VM-94 ropte Enrique i harnisk på straffe etter en albue fra Italias Mauro Tassotti. Du trenger javascript for å se video. På overtid av kvartfinalen mot Italia i VM-94 ropte Enrique i harnisk på straffe etter en albue fra Italias Mauro Tassotti.

Situasjonen skjedde på overtid i kvartfinalen i VM i 1994. I stedet for straffe til Spania og rødt kort til Tassotti ga den ungarske dommeren Sandor Puhl innkast til Italia. Italienerne tok seg til finale, mens Spania måtte fortsette å vente på landslagssuksess i ytterligere 14 år.

– Luis Enrique hadde lyst til å drepe dommeren og Tassotti. Han gjorde det nesten, men jeg holdt ham igjen så godt jeg kunne og vi falt til bakken. Han var ute av kontroll fra øyeblikket det skedde. Luis Enrique var veldig modig og veldig sterk. Det var vanskelig å holde ham igjen, sier Spanias fysioterapeut, Senen Cortegoso til det spanske nyhetsbyrået, EFE.

I dag er Luis Enrique trener for det spanske landslaget og skal møte Spanias nemesis på landslagsnivå for første gang siden USA-VM for 27 år siden. Bildet av Enrique, blødende med brukket nese, i klinsj med Tassotti er blitt et av de mest ikoniske i spansk fotballhistorie fra 80- og 90-tallet.

– Hver gang Spania møter Italia trekker man fram den der situasjonen. Det står nok sterkere for de som var mellom 20 og 40 da kampen ble spilt, 60- og 70-talls-generasjonen husker det nok mye bedre ennn en nye generasjonen som dominerer media og sosiale medier. Det blir første gang han møter Italia som landslagssjef. Da er det naturlig at det blir trukket opp igjen. Det vil gi en ekstra aperitif til kampen, sier Veland.

Luis Enrique hadde en sesong som trener i italiensk fotball da han ledet Roma i 2011/12-sesongen. Da møtte han bl.a. Tassotti som var assistent i AC Milan. De to har skværet opp om situasjonen. Foto: Fabrizio Giovannozzi / AP

Spania mot Italia har blitt en gjenganger i mesterskap. De to nasjonene har møttes tre ganger i VM og hele seks ganger i EM-sluttspill. Semifinalen på Wembley blir det fjerde EM på rad hvor de to landene møtes.

Enrique har fått spanjolene dit, etter tre skuffende mesterskapsprestasjoner på rad.

– Alle trenere har sin måte å gjøre ting. Luis Enrique ønsker mer intensitet, vi er mer aggressive enn før. Den intensiteten har fått oss hit, sier kaptein Cesar Azpilicueta til the Guardian før semifinalen mot Italia.