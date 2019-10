I går leverte de norske alpinkvinnene en strålende verdenscupåpning, da både Maria Therese Tviberg (6. plass) og Mina Fürst Holtmann (4. plass) leverte klart karrierebeste i Ragnhild Mowinckel og Nina Haver Løseths skadefravær.

Før guttas verdenscupåpning i dag, dreide de norske forventningene seg stort sett om hva Henrik Kristoffersen - og til dels Leif Kristian Nestvold Haugen og Rasmus Windingstad - kunne levere.

Best i 2. omgang

Isteden ble det 19-åringen Lucas Braathen som leverte en eventyrlig sterk konkurranse på Rettenbachbreen.

Braathen, som representerer Bærums skiklub, kjørte ned til en glimrende 23. plass fra startnummer 40 i førsteomgang, men det var i runde nummer to han virkelig skulle vise fram hva slags talent han besitter.

FORNØYD: Lucas Braathen var relativt fornøyd etter 6. plassen i Sölden søndag ettermiddag. Foto: Emil Gukild / NRK

Braathen kjørte bortimot prikkfritt, og noterte seg for 2. omgangs desidert beste rundetid. Marginen ned til Roland Leitinger, som hadde den nest beste tiden, var hele 44/100-deler. Det holdt til en utrolig sterk 6. plass totalt.

– Dette hadde jeg aldri i livet trodd da jeg passerte målstreken. Det er uvirkelig å å passere målstreken og se grønne tall, men at det skulle bli så grønne tall er helt sykt, sier 19-åringen til NRK.

– Hvordan rangerer du dagen?

– Dette er det beste jeg har gjort så langt.

Det sier det aller meste at Braathens beste resultat i verdenscupen før i dag var en 26. plass, fra Val d'Isere i desember i fjor. I de fire andre sjansene han har fått i verdenscupen før i dag har han kjørt ut.

Les også: Den norske alpinsensasjonen trosser legenes råd

Henrik Kristoffersen sier til NRK at Braathen bør skjermes etter dagens glitrende løp.

– Det er kjempebra, Lucas har en stor fremtid, men nå må media la gutten få tid til å jobbe i fred og ro, sier Kristoffersen, som selv slo gjennom svært tidlig.

19-åringen tror den seks år eldre lagkompisen kan ha et poeng.

– Han er en mer erfaren løper enn meg, så jeg bør kanskje høre på ham, sier Braathen til NRK.

Bærumsalpinisten gleder seg uansett til rennene som kommer litt nærmere jul.

– Det er så deilig å ikke starte tungt. Det er lenge til Beaver Creek, og nå kan jeg ha hele denne perioden og vite at jeg er der jeg skal være. Selvtilliten er høy og det er utrolig digg, sier han.

– Hva var målet i dag?

– Målet var å komme så langt innenfor topp 30 som mulig. Nå blir målet å utvikle seg teknisk videre og se hvor langt det holder. Jeg vil etablere meg enda mer.

HADDE IKKE DAGEN: Henrik Kristoffersen leverte en svak førsteomgang, og da han skulle forsøke å kjøre inn det tapte i 2. omgang, gjorde han en stor feil. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Også rutinerte Aleksander Aamodt Kilde er imponerte av sine 19-årige lagkamerat.

– Han er helt råskalle. Han er veldig seriøs i alt han holder på med. Han utfører oppgavene sine og gjør det enkelt for seg selv. Han har en bra toppfart, så dette var veldig moro å se, sier han til NRK.

Ikke Kristoffersens dag

Henrik Kristoffersen ble nummer 17 i dagens storslalåmåpning. Norges antatt beste gjorde en stor feil i 2. omgang som han tapte mye tid på.

– Det ligger nok litt tid der, men det er bare min egen feil, så jeg kan bare skylde på meg selv, sier Kristoffersen til NTB.

Nestvold Haugen ble nummer 10. Windingstad endte på en 14. plass, mens Aamodt-Kilde ble nummer 21.

I toppen ble det dobbelt fransk. Henrik Kristoffersens antatt argeste utfordrer til verdenscupen sammenlagt, Alexis Pinturault vant foran landsmannen Mathieu Faivre. Slovenske Zan Kranjec tok den siste plassen på pallen.

PALLEN: Det ble fransk favorittseier i Østerrike i ettermiddag. Foto: Joe Klamar / AFP

Pinturault er på ingen måte overrasket over at Norge har fått fram nok et stortalent, i Lucas Braathen:

– Dette overrasker meg ikke. Jeg kaller det bare «Norwegian-style». Det er så mange talenter fra Norge at jeg har sluttet å bli overrasket, sier den franske stjernen til NRK.