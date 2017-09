LSK svarte på tiltale

Toppseriens toppscorer Guro Reiten scoret sitt 15. seriemål for sesongen da LSK slo Arna-Bjørnar 2–0 onsdag. Med seieren svarte laget på tiltale etter at serietoer Avaldsnes tok tre enkle poeng med 4-1-seier over Kolbotn litt tidligere på dagen.