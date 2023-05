LSK-profilen ler av Branns 17. mai-debatt: – Håpløst

– Herregud. Jeg skal gå i tog, jeg også. Hvis toget er grunnen til at du har tunge bein i en cupfinale ... Da må du begynne å gå i deg selv, sier Lillestrøm-midtstopper Ruben Gabrielsen til NRK om debatten som har blusset opp i Bergen de siste dagene.

Det har i flere tiår vært en tradisjon at Brann-spillerne deltar i hovedprosesjonen i Bergen på 17. mai og går gjennom byens gater som en del av et langt tog.

– Helt hårreisende

Selv om Brann spiller kamp 16. mai, og har cupfinale og Oslo-tur 20. mai, slipper ikke Brann-spillerne unna tradisjonen denne gangen heller.

Og det skaper voldsomme reaksjoner.

– Jeg synes det er helt hårreisende, nesten så jeg ikke tror det jeg hører. At fokuset skal være på noe som helst annet enn å gjøre slitne bein og hoder klar for sesongens viktigste kamp, er vanskelig for meg å forstå, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah,

– Dette er ikke toppidrett verdig, sier tidligere Brann-spiller og nåværende Bergensavisen-ekspert Jonas Grønner.

Men på Åråsen nekter LSK-profil Ruben Gabrielsen å gå med på premisset om at det er dumt av LSKs cupfinalemotstander å bruke tid på 17. mai-tog.

– Vet du hva. Det er ikke en spiller i historien som har stått i en cupfinale som har sagt at «jeg har tunge bein i dag». Det er cupfinale. Du kan gjøre hva du vil før det. Jeg skal gå to tog. Jeg skal ut og være med familien min. Jeg skal ha en fin dag. Jeg fokuserer mer på det mentale overskuddet, at jeg får en fin dag med familien min, sier Gabrielsen til NRK.

– Heftig debatt innad

Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen var tidlig ute med å foreslå at Brann skulle droppe tradisjonen denne gangen. Etter semifinalen sa han følgende til Bergensavisen:

– Jeg er usikker på om vi får lov til å gå i 17. mai-toget i år. Vi må kanskje kjøre. Det er så mange kamper. Å gå gjennom toget i dress-sko med 16. mai-kampen i beina ... Det er kanskje noe vi må se på, sa Heltne Nilsen.

Sivert Heltne Nilsen var tidlig skeptisk til hele greia. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

Ifølge BA har temaet blitt heftig debattert innad i klubben, men valget falt ned på at spillerne blir pålagt å gå.

Brann-trener Eirik Horneland står på at laget kommer til å gå i prosesjonen gjennom byen på nasjonaldagen.

– Jeg er positiv til at vi blir bedt om å stille. Jeg tror det kan gi en energi, sier Horneland til NRK.

Spillerne vil blant annet bli kjørt med buss ned til toget for å minske belastningen.

Er det dumt av Brann å gå i 17. mai-tog tre dager før cupfinalen? Ja Nei Vis resultat

LSK-trener Geir Bakke vil snakke minst mulig om cupfinalen og mest mulig om 16.-mai-kampen mot Sarpsborg 08.

Men Bakke svarer slik på NRKs spørsmål om hva han tenker om togdebatten i Bergen og hva slags retningslinjer han gir sine egne spillere før nasjonaldagen.

– Jeg bryr meg ingenting om hva Brann gjør. Vi har lagt opp til at spillerne skal kunne gjøre det som er riktig for dem på 17. mai, de er i ulike faser av livet, noen har småbarn og andre er i en annen setting. Vi har åpnet den dagen som en dag hvor vi skal feire nasjonaldagen vår, sier Bakke.

Ruben Gabrielsen kommer til å bruke 17. mai til å skaffe mentalt påfyll. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Gabrielsen: – Håpløst

Ruben Gabrielsen gjør ikke noe annet enn å glede seg til nasjonaldagen, med null bekymring om at det blir en energilekkasje før det som blir en forrykende cupfinale på Ullevaal lørdag klokken 16.

– At det er en debatt, synes jeg er håpløst. Klart du skal ut og gå i tog. Gå ut og kos deg med familien din. Det er 17. mai. Barna skal få is. 17 is for det er 17. mai. Du skal smile til folk, du skal være glad. Det er en flott dag hvis det er fint vær. Men hvis de vil ligge inne og tenke på fotballkamp, så absolutt. Vit at jeg er ute og går tog, skal være med familie og smile og kjøre noen signaturer, sier han.

– Det er ikke noen god unnskyldning hvis de taper?

– Det er i så fall en ny unnskyldning, den har jeg aldri hørt før. Men jeg kjenner Sivert, det er ikke noe han hadde brukt. De har ikke noen unnskyldninger, der er de flinke, de passer på sitt. Jeg tror ikke de bruker noe tid og krefter på dette, det er 17. mai, gå og kos deg. Vi feirer denne dagen én dag i året, sier LSK-stopperen.

Lillestrøm møter Sarpsborg 08 på Åråsen tirsdag klokken 18. Brann tar imot Stabæk på Brann Stadion samme tid.