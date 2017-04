LSK Kvinner med storseier i serieåpningen

Datteren til Norges kvinnelandslagssjef i håndball fikk rødt kort for å klippe ned Synne Skinnes Hansen alene gjennom på stillingen 3-0 til LSK.

Sophie Román Haug ga hjemmelaget ledelsen etter bare to minutter. 18-åringen Ingrid Kvernvolden økte til 2-0 i sin debut, før Skinnes Hansen la på til 3-0 kun sju minutter etter 2-0-scoringen.

FIKK RØDT: Klepps Maria Thórisdóttir. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Haug scoret sitt andre for dagen to minutter etter det røde kortet, før Tameka Butt reduserte til 1-4 i det 43. minutt.

Guro Reiten scoret et mål like før pause og et like etter hvilen slik at det endte 6-1 til hjemmelaget.

Bjånesøy-dobbel

LSK har dermed inntatt serielederplassen allerede etter første serierunde.

Trondheims-Ørn følger på annenplass etter sin 3-2-seier mot Kolbotn i serieåpningen. Rakel Engesvik ble den store helten med to scoringer.

Melissa Bjånesøy scoret like mange for Stabæk i deres 2-1-seier mot Røa, mens Grand Bodø og Arna Bjørnar spilte 2-2.

Nykommer scoret

Den brasilianske nykommeren Francielle ble matchvinner da Avaldsnes vant 2-1 mot Vålerenga.

27-åringen var plutselig alene gjennom etter at landslagsspiller Elise Thorsnes blokkerte en Vålerenga-pasning, og brasilianeren avsluttet elegant med et presist skudd etter 57 minutter.

Avaldsnes tok ledelsen på eget gress ved Hanna Dahl etter 14 minutter, før Synne Sofie Christiansen utlignet fra straffemerket et drøyt kvarter senere.

Avaldsnes startet dermed sesongen med tre poeng.

I den tidligst spilte kampen mandag endte det 1-1 mellom Medkila og Sandviken. Krystina Iordanou reddet poeng for Medkila i kampens siste spilleminutt, etter at Sofie Skjelstad Jensen ga Sandviken ledelsen like før pause.