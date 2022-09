LSK-kometen måtte ta pause: – Kjem eg meg ut av dette, skal eg kome meg ut av mykje

– Lillestrøm har betydd utruleg mykje for meg, seier han om klubben han kom til før sesongen i fjor.

For han har avbrote karrieren inntil vidare. Derfor held han til heime i Molde for å bli «heil» igjen.

Han håpar han kan kome tilbake, og ser at det går rette vegen.

– Eg kjenner at eg har fått den effekten eg håpa på ved å kome heim til familien, til det trygge, det nære og kjære. Det var eit rett val. Kvardagane er betre no, seier Svendsen når NRK møter han i familiære omgjevnader i Molde.

Det var i juni i fjor Svendsen gjekk ut i eit intervju med VG og fortalde om problema han hadde slite med i seks år: Angst og indre uro hadde ikkje late han få fred.

16. august i år kunngjorde han at han tek pause frå fotballen på ubestemt tid for å rydde opp i angstproblema sine ein gong for alle.

Han møtte stor forståing for avgjerda. Fem dagar seinare, då Lillestrøm møtte Sandefjord, blei han varmt hylla av Kanarifansen på Åråsen i det 11. minutt (Svendsen bar drakt nummer 11).

Og då Gjermund Åsen like etterpå sette inn LSKs første mål, dediserte han det til sin lagkamerat, som sat i Molde og såg kampen.

– Fantastisk spelargruppe

FANTASTISK GRUPPE: Tobias Svendsen lovprisar den støtte han har fått av både spelarane og supporterane i LSK Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

– Det var rørande. Det betydde veldig mykje, og det set eg stor pris på, sa Svendsen.

Han har berre skryt av klubben.

– Den spelargruppa er heilt fantastisk. Eg har kunna vere veldig open og ærleg med dei. Supporterane har også fått ein stor plass i mitt hjarte, i alle fall. Dei har vist ei fantastisk omsorg og verkeleg brydd seg, seier Svendsen.

Han fekk prisen «årets førebilete» på Fotballfesten i desember for å stå ope fram med sine problem.

Han hadde slite med problema i mange år. Det starta etter at han og nokre kameratar hadde eksperimentert med spiritisme. Det trigga ulike typar av angst.

Trass problema har han spela fotball også denne sesongen. Heilt til han i august tok avgjerda om å ta ein pause.

– Eg kjende at eg måtte kome heim og få landa litt. Eg har jobba nokså intenst med problema eg har hatt, og kjenner at det har gitt effekt. Men det har vore lettare å gjere det heime, i trygge og gode omgjevnader, seier Svendsen.

Der kan han senke skuldrene og slappe av saman med mamma Ellen Cathrine, og ikkje minst hunden Chanto.

– Han har betydd mykje. Han kjem ned kvar morgon og vekkjer meg. Det er mykje selskap i ein hund. Han er eit fint selskap og ei fin avkopling, seier Svendsen om sin firbeinte kompis.

– Ein god terapeut?

– Ja. Men det veit han ikkje sjølv.

TERAPEUT: Chanto er god og hyggeleg å kose med Foto: Harald Thingnes

Ser lysare på framtida

Mamma er også glad for å ha Tobias heime.

– Det kom som eit sjokk då han fortalde det, men veldig mykje fall på plass i ettertid, seier ho om reaksjonen då dei fekk vite om problema til Tobias.

– Det er fint å ha han heime. Vi håpar han blir så lenge han treng, seier ho.

Før ho legg til.

– Men samstundes vil vi også gjerne at han skal kome seg ut og spele fotball igjen. Det er det han vil.

Det stadfestar Tobias sjølv.

– Når du ser publikum og sola og det grøne graset, er det sjølvsagt noko du saknar. Men ikkje utan å ha det godt og vere «heil» igjen, den gamle gode Tobias.

– Er du sikker på at du blir det?

– Ja. Eg er førebudd på at det kan ta den tida det tar. Men når eg ser eitt år tilbake i tid, kjenner eg at eg har hatt ein god progresjon. Eg ser lysare på framtida no enn tidlegare, seier Svendsen.

Frisbee med kompisane

KOMPISANE: Barndomsvenene Ole Kristian Gautvik og Fredrik Wicken var ein av grunnane til at Tobias Svendsen vende heim Foto: Harald Thingnes / NRK

Heime kan han slappe av saman med barndomskameratane Fredrik Wicken og Ole Kristian Gautvik.

– Vi kjenner Tobias godt, og støttar han sjølvsagt i alt, seier Wicken når kameratane spela frisbee i parken. Sist søndag var dei saman på Molde-kamp.

– Det er eit vakse val «Tobbe» har tatt. Vi har snakka med han heile vegen sidan dette blei offentleg kjent, og vi står med han heile tida.

– Vi drar han med på ting, så han får tenke på alt anna, supplerer Gautvik.

– Men på frisbee-arenaen har han framleis ein veg å gå.

– Kompisane betyr enormt mykje, og får meg til å tenkje på noko anna. Det er mange som står i slike ting, og som ikkje har kompisar og familie å støtte seg til. Det var ein av grunnane til at eg kom heim og, seier Svendsen.

Han har lenge vore eit stort talent, og står med 51 aldersfastlagde landskampar. Han scora i debutkampen for Molde, og har seinare spela for Haugesund, Sandefjord, Nest-Sotra og HamKam før han gjekk til Lillestrøm.

– Ingen sunn kombo

Ein prat med Chanto er god hjelp for Tobias Svendsen Foto: Harald Thingnes / NRK

– Kva må til for at du skal bli «heil»?

– Eg har funne ut ein del ting om kvifor tankar og uroa har vore der. Med riktig hjelp, som eg har no, og med tida til hjelp, trur eg at eg skal kome meg gjennom dette.

Då han stod fram med problema sine, fortalde han om stress og tunge tankar han hadde slite med i kvardagen sidan han flytte heimanfrå som 16-åring. Å ha slike problem når ein står oppe i ein hektisk fotballkvardag er ikkje ein sunn kombo, meiner han.

– Eg trur eg har teke eit rett val. Eg har teke skikkeleg tak i problema, slik at eg kan vere klar når eg skal tilbake til det sirkuset.

– Kva tidsperspektiv ser du for deg?

– Det er ikkje noko eg har tenkt på, det får ta den tida det tar. Eg har eitt og et halvt år igjen i Lillestrøm, og kjenner at eg har god tid. Den minste bekymringa eg har i livet, er kanskje fotballferdigheitene. Dei ligg der.

«Ein fyr frå Oslo»

I tillegg til roen og harmonien han får blant familien og barndomskameratane heime, får han profesjonell hjelp av «ein fyr frå Oslo». Vi har funne ut av mykje, kvifor problema har oppstått og kvar dei kjem frå – og kva vi kan gjere for å bli kvitt dei for godt.

VIL TILBAKE: Tobias Svendsen held formen ved like med trening i hagen heime Foto: Harald Thingnes / NRK

– Han er i Oslo, så det blir mykje Facetime-samtaler, og så gjer eg ein god jobb sjølv. Eg held meg sjølv i gang, trenar for meg sjølv, går turar i marka og er saman med familien, noko som er terapi i seg sjølv.

Tobias Svendsen trur også at han har hjelpt andre med å stå fram som han har gjort. Det har han iallfall fått signal om.

– Mitt hovudfokus med å vere så open er å hjelpe meg sjølv, men eg har fått meldingar og signal om at dette er noko som kan hjelpe andre også. Eg har kjent kor lett og ufarleg det eigentleg var å vere open om det, men eg brukte jo fem år på å seie frå. Så eit råd eg har, er at det er betre å bruke fem minutt på å seie frå enn fem år. Det finst veldig mykje god hjelp der ute.

– Kvifor venta du så lenge før du sa noko?

– Det har eg ikkje noko godt svar på. Det var vel litt det at eg minte at dette var noko eg måtte fikse sjølv. At eg ikkje torde, rett og slett.

Inspirasjon for andre

SJOKK: - Det kom som eit sjokk då han fortalde det, seier mamma Ellen Marie, som er glad for å ha sonen heime Foto: Harald Thingnes / NRK

Også mamma Ellen Marie trur at Tobias' historie kan hjelpe andre.

– Det å sjå at det ikkje er farleg å snakke om ting, det trer eg er viktig å sjå for andre ungdomar.

Tobias Svendsen er iallfall fast bestemt på å greie å legge problema bak seg.

– Det viktigaste er at eg kjem ut som ein sterkare person. Eg er førebudd på at det vil ta tid, men målet er å kome tilbake som fotballspelar.

– Kjem eg meg ut av dette, trur eg at eg skal kome meg ut av mykje.