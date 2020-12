Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Jublende Vålerenga-spillere kunne søndag feire klubbens første seriegull for kvinner. Med gullhatter stormet spillerne fra benken banen i jubelrus og feiret gullet foran supporterne på Intility Arena.

Kaptein Sherida Spitse, som skal hjem til Nederland etter hun har spilt cupfinalen og tre mesterligakamper, var veldig stolt av laget.

– Dette betyr mye for meg, jeg vil alltid vinne. Det var derfor jeg kom hit for tre år siden, for å få dette til å skje med klubben. Jeg er veldig stolt av klubben, laget, meg selv og familien min, sa hun.

Lagvenninner feirer i karantene

Med en øl i hånda kunne Rikke Marie Madsen feire hjemmefra i karantene. Hun klarte nesten ikke snakke mellom tårene i all gleden over seriegullet.

– Jeg klarer ikke snakke, det er bare helt supert.

– Vi kommer på facetime, sa hun om hvordan de skulle delta på feiringen.

Alle de fire målene i kampen mellom Vålerenga og Arna-Bjørnar i den siste runden av Toppserien Du trenger javascript for å se video. Alle de fire målene i kampen mellom Vålerenga og Arna-Bjørnar i den siste runden av Toppserien

Den danske treneren, Jack Majgaard Jensen, var også veldig fornøyd med prestasjonen, selv om det ble jevnt på slutten.

– Det spiller ingen rolle for oss. Vi har gjort en god innsats. Vi har lyktes ganske bra i det vi har deltatt i, sa han etter kampen.

Han benyttet også muligheten til å skryte av lagets kaptein, Sherida Spitse.

– Hun viser hvor hodet skal være i sånne kamper.

– Det har væt et tøft år, vi kunne ikke bedt om en bedre avsluttning, sier Catherine Bott, som satt sesongens siste mål for VIF.

Vålerenga, som manglet tre spillere fra startelleveren, var før runden den største favoritten. Men de hadde kun fire mål bedre målforskjell enn RBK. De var heller ikke mer enn ett poeng foran Avaldsnes, i det som har vært den tetteste kampen om serietittelen i Toppserien noensinne.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / Bildbyrån

Det har nemlig aldri før skilt ett poeng mellom tre øverste lagene i Toppserien med én serierunde igjen.

Brøt LSKs rekke

Dette var også første gang siden 2013 at Vålerengas rival Lillestrøm ikke kunne ta tittelen hjem til Romerike.

Allerede etter fire minutter la nederlandske Spitse et frispark fra 25 meter ned i hjørnet til 1-0 for Vålerenga. Omtrent på samme tid havnet Avaldsnes bakpå, da Sandviken scoret.

Rosenborg bombarderte på sin side Klepp-tverrliggeren og brant gode sjanser – blant annet et indirekte frispark fra fem meter – i første omgang.

Arna-Bjørnar var, i motsetning til Vålerenga, veldig ineffektive, og greide ikke sette sine sjanser fra gode posisjoner inne i 16-meteren.

TETT DUELL: Rosenborg og Vålerenga har fulgt hverandre hele veien, og står etter fullspilt serie med like mange poeng. Foto: Berit Roald / NTB

Etter 17 minutter var nok en gang høyrefoten til Spitse avgjørende, da hun curlet ballen på hodet til en fullstendig udekket Sigudarsdottir, som fikk heade ballen i mål fra fire meter.

Avgjorde i andre omgang

Like etter pause greide RBKs Lisa-Marie Utland å krige ballen over streken etter et hjørnespark. Trønderne gikk også opp i 2-0 ved Celine Nergård, men i mellomtiden hadde Celin Ildhusøy lagt på til 3-0, noe som gjorde at VIF hadde fem mål bedre målforskjell.

På kort tid satt Sandviken tre mål mot Avaldsnes, som kun hadde en syltynn teoretisk mulighet på seriegull. Samtidig kontrollerte Vålerenga kampen mot Arna-Bjørnar, og satt i tillegg inn 4-0 ved Catherine Bott.

Til slutt vant Vålerenga 4-0, mens Rosenborg «kun» tok med seg en 2-1-seier mot Klepp. Dermed kunne VIF-spillerne strekke hendene i været og feire sitt første seriegull.