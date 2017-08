– Det er så deilig, sier LSKs Synne Skinnes Hansen etter å ha scoret to ganger da Stabæk ble slått i cupkvartfinalen på Nadderud onsdag kveld.

– Jeg er ikke så veldig vant til å score på hodet, så det var sykt digg, sier Hansen om sin første scoring i kampen.

Det var imidlertid to mål i andre ekstraomgang som sørget for at LSK Kvinner slo Stabæk 3-1.

Først ble LSKs kaptein Ingrid Moe Wold frispilt på høyresiden og fikk satt skuddet bak landslagskollega Ingrid Hjelmseth fra kloss hold etter 115 minutters spill.

3-1-scoringen var det siste som skjedde. Guro Reiten satte opp Synne Skinnes Hansen som enkelt gjorde 3-1 med sitt andre mål for dagen.

Møter Vålerenga

Hansen ga altså LSK ledelsen 27 minutter ut i 1. omgang, men Stabæk utlignet til 1-1 ved Synne Jensen fire minutter ut i 2. omgang.

Flere mål kom det ikke, og dermed gikk kampen til ekstraomganger. Under trekningen på NRK rett etter kampen ble det kjent at LSK Kvinner møter Vålerenga borte i semifinalen.

Vålerenga la grunnlaget for avansement i første omgang mot Trondheims-Ørn på bortebane. Gunhildur Jonsdottir og Anne Lise Olsen sørget for at Oslo-laget ledet 2-0 før pause.

Oda Fugelsnes ga hjemmelaget et håp med sin 1-2-scoring i det 72. minutt, men Vålerenga holdt unna.

Storseier

I den andre semifinalen møter Arna Bjørnar vinneren av Klepp/Avaldsnes.

Emilie Nautnes ble den store helten med fire scoringer da Arna Bjørnar slo Grand Bodø ut av NM-kvartfinalene med 5-1-seier tidligere onsdag kveld.

Nautnes scoret kampens to første mål på Arna Idrettspark mot Grand Bodø, og etter at Josée Nagi la på til 3-0 og Line Dverseth Danielsen reduserte fra straffemerket, scoret Nautnes to mål til.