Løypa som gir Northug VM-håp: – Tenkte at «dette passer perfekt for Petter»

Northug fikk en stor resultat- og prestasjonsmessig opptur ved å bli nummer to i Norgescup-sprinten på Gålå lørdag. Det gjorde godt.

– Øyner et lys i tunnelen

Etter rennet var Northug langt mer snakkesalig om hvordan han ser for seg de neste månedene.

AVSLAPPET: Petter Northug, her fra Norgescup på Gålå sist helg. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Han fortalte at han ønsket å gå Tour de Ski og svarte senere at «det er derfor han prøver å komme i form», på spørsmål om hvordan han vurderer løypeprofilen under VM-sprinten i Seefeld. Den går om snaue tre måneder.

– Den passer meg bra. Jeg vet jo det, sier Northug videre – og viser til at lillebror Even Northug gikk prøve-VM i Seefeld-løypene i januar sist sesong.

– Vi sendte jo et familiemedlem dit selv om jeg satt i godstolen. Vi øyner et lys i tunnelen. Det lyset skimtet opp litt mer da jeg klarte å ta meg til en finale og bli nummer to, sier 32-åringen og påpeker at dersom han får opp formen og prologfarten, så kan det bli «artig å gå».

Les også: Nå vil Northug for alvor gå Tour de Ski

– Egenskaper som Northug har

Da lillebroren gikk sprinten i Seefeld i januar 2018 ble han nummer ni i prologen og røk med knappest mulig margin (ett hundredel) ut i kvartfinalen. Men det Petter Northug la merke til var at yngstebroren var nødt til å gå hardt og fort i cirka halvannet minutt til toppen av den bratteste bakken.

GJORDE SAKENE SINE GODT: Even Northug, her fra prøve-VM i Seefeld januar 2018. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det neste drøye minuttet av heatet var i ordentlig «Northug-terreng», skal man tro Fredrik Aukland. Han var på plass som ekspert under prøve-VM i fjor.

– Jeg tenkte at «dette passer perfekt for Petter Northug». Grunnen til det er at bakkene i fristilsløypa ikke er lange, sier Aukland, og vurderer enda litt mer:

– Det er svinger, partier hvor han kan hente seg inn. Det er en løype som fremmer utøvere med taktiske ferdigheter, akselerasjon og høy fart. Det er egenskaper som Northug har. Den stiller mindre krav til kapasitet og utholdenhet, sier NRK-eksperten.

– Ser grei ut for ham

LANDSLAGSTRENER I SPRINT: Arild Monsen, her fra sist helgs verdenscup i finske Ruka. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Arild Monsen mener «det er vanskelig å si» om Seefeld-løypen er perfekt for Petter Northug.

– Petter har vunnet skirenn i alle slags mulige løyper. Jeg tror denne passer greit for ham, men den passer i aller høyeste grad greit for andre også, innleder sprintlandslagets trener, før han legger til:

– Det er nok bra for ham at alle stigningene kommer tidlig. Så er det mye høy fart på slutten. På det grunnlaget ser det greit ut for ham, sier Monsen.