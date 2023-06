Lovde mora å aldri spele i ei turnering med Karjakin

– Mor mi og eg lovde at vi aldri skulle spele i ei turnering med Sergej Karjakin igjen, seier Wesley So til NRK.

Bakgrunnen for tematikken i intervjuet er at Karjakin nyleg vart inkludert i prestisjeturneringa «World Cup» av det internasjonale sjakkforbundet (Fide).

VART INKLUDERT: Karjakin er tilsynelatande tilbake igjen i varmen etter å ha vore utestengd av Fide. Det vekkjer reaksjonar. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Det vekte oppsikt og reaksjonar – mellom anna frå sjakkekspert Atle Grønn som meinte det hadde vore «katastrofe for resten av verda» dersom russaren hadde stilt.

Meiner han gjer det for pengar

– Det er veldig uheldig dersom dei lèt Sergej spele, held amerikanaren fram.

Karjakin har fått massiv kritikk for å støtte Vladimir Putin sitt regime. Fide valde i mars å stengje ute 32-åringen i seks månader for brot på dei etiske retningslinjene til forbundet.

Han har tidlegare uttalt at støtta til den russiske invasjonen i Ukraina kan vere karriereøydeleggjande for han sjølv.

– Ja, eg øydelegg karrieren min med dette. Men på den andre sida er ikkje sjakken heile livet mitt. Anatolij Karpov sa at sjakken er heile livet hans.

– Men sånn er det ikkje for meg, sa sjakkstjerna i eit intervju med den russiske nyheitskanalen Rossija-24 i fjor.

So er ikkje nokon tilhengjar av utsegnene Karjakin har kome med sidan invasjonen starta.

– Det er uheldig grunna alle kommentarane han kom med.

Sjølv om utestenginga ser ut til å vere oppheva for russaren, er han tilsynelatande ingen populær mann i sjakkmiljøet.

So seier han ikkje vil gå på inn på detaljar, men påpeikar at det er synd dersom dei slepp russaren tilbake no.

OPEN: Wesley So deler sine tankar om den kontroversielle russaren. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Eg hadde eit godt forhold til han. Eg har spelt mot han så mange gongar tidlegare. Eg trur ikkje han er dum. Eg trur han er veldig smart. Men det ser ut som han gjer dette for pengar.

– Prispengar lågare enn nokosinne

Amerikanaren held fram:

– Eg trur Sergej har innsett det, og skjønar at han kan tene meir pengar på denne måten.

Sjakkprofil Hikaru Nakamura har eit anna syn på situasjonen.

– Dersom Karjakin ikkje er utestengd, smaklaust som det kanskje verkar for mange, så skjønar eg ikkje korleis dei kan seie at dei ikkje inviterer han. Basert på reguleringa så kvalifiserer han med rangeringa si, som eg skjønar det.

– Dersom Fide vil bannlyse han, så kan dei bannlyse han. Dersom dei ikkje vil bannlyse han, så ser eg ikkje kva heile problemet er, seier Nakamura til NRK.

PROFIL: Nakamura set spørsmålsteikn rundt om det er rett avgjerd å eventuelt bannlyse Karjakin på permanent basis. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Amerikanaren seier handlingane til russaren har vore smaklause, men er usikker på om ei permanent utestenging er det rette å gjere. Han viser mellom anna til kritikken frå Magnus Carlsen sin trenar, Petter Heine Nilsen, som har uttrykt at seks månader er for lite.

Han meiner det kan vere feil å bannlyse folk basert på ting som ikkje har noko med spelet eller aktiviteten å gjere. Nakamura trur vidare at det kan føre til fleire dårlege situasjonar i framtida.

– Det er ein vanskeleg situasjon same korleis du ser på det. Eg synest at utestenginga i noko grad var fortent, men at det burde føre til ei permanent bannlysing, som nokon meiner, er eg ikkje heilt samd i. Eg er i ei viss grad samd i bannlysinga, men å stenge han ute i evig tid verkar ikkje for meg som den rette tingen å gjere.