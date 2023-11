Stavås Skistad var suveren på oppløpet, men i kampen om de andre pallplassene kom Lotta Udnes Weng som en kule.

Hun føyk forbi både Anna Svenden og Ingrid Andréa Gulbrandsen, og gikk over mål til andreplass på sprinten under den nasjonale åpningen på Beitostølen.

Det tok imidlertid ikke langt tid før Lotta Udnes Weng på direkten avslørte at hun hadde blitt diskvalifisert.

– Jeg fikk høre at jeg ble diska nå. Jeg skøytet litt inne på oppløpet, sier hun til NRK.

DISKET: Lotta Udnes Weng ble plassert som nummer seks i finalen. Foto: Geir Olsen / NTB

Hun forteller videre at hun har fått gult kort for skøyting ved flere tilfeller tidligere under de klassiske sprintene på Beitostølen.

– Så det er jo helt latterlig at jeg gjør det igjen i dag og blir diska, sier Udnes Weng og fortsetter:

– Det er fortjent. Jeg så videoen og det er ikke noe tvil om at jeg skøyter. Man må være litt i gråsonen, men dette var i svartsonen.

– Hvorfor blir det sånn?

– Jeg er opptatt av å få med meg fart på oppløpet og tenker ikke så mye. Når jeg ser det i ettertid skjønner jeg ikke at det er meg.

– Sitter hjemme og ler

Selv om pallplassen røk, var Udnes Weng tilfreds med at hun heller ble diskvalifisert enn at et gult kort ble med henne videre inn i sesongen.

TVILLINGSØSTRE: Tiril (til venstre) og Lotta Udnes Weng, her fra Tour de Ski forrige sesong. Foto: Terje Pedersen / NTB

Tvillingsøsteren og forrige sesongs sammenlagtvinner av verdenscupen, Tiril Udnes Weng, mister både helgens renn på Beitostølen og verdenscupåpningen i Ruka neste helg med sykdom.

– Tiril sitter hjemme i sofaen og ler hun nå. Hun mobber meg alltid for at jeg får et gult kort. I dag ble det rødt, sier Lotta.

Udnes Wengs deplassering i finalen, sørget for at Gulbrandsen ble nummer to og at Anna Svendsen klatret til den siste pallplassen.

Skistad vinner sesongåpningen Du trenger javascript for å se video.

– Norges beste sprinter

I finalen satte prologvinner Ingrid Andréa Gulbrandsen fart, men Stavås Skistad holdt følge hele veien før hun tok ledelsen inn i siste sving.

Da var det lite å gjøre med Konnerud-utøveren, som fikk en perfekt start på sesongen.

– Kristine Stavås Skistad er fortsatt Norges beste sprinter, sier NRK-kommentator Jann Post.

– Det føles veldig bra. Jeg er veldig godt fornøyd med det, sier Stavås Skistad til NRK.

– Man er jo spent på hvor de andre er, men jeg visste at jeg var på et bra sted, svarer hun på spørsmål om hun var i tvil på hvor hun sto før sesongstarten.

SEIER: Kristine Stavås Skistad (til høyre) hadde kontroll på oppløpet, og kunne speide bort mot Ingrid Gulbrandsen. Foto: Geir Olsen / NTB

Prolog-sensasjonen på pallen

– Det var utrolig artig å se at treningen får betalt seg her, sier Gulbrandsen til NRK.

23-åringen sjokkerte med en supertid i prologen, som hun vant 5,4 sekunder foran Svendsen. Avstanden ned til Stavås Skistad var på hele syv sekunder i prologen.

– Dette er jo et lite sjokk. Dette var sensasjonelt bra, sa NRK-kommentator Jann Post da Gulbrandsen krysset målstreken i prologen.

I både kvart- og semifinale tok Gulbrandsen seg kontrollert videre, før Bardufoss-utøveren altså toppet det hele med en pallplass. Det kan være nok til å få en verdenscupplass i Ruka.

– Før i dag hadde jeg ikke tenkt så mye på det, men vi får se hva det blir til. Det var morsomt uansett, sier Gulbrandsen.

Hun har fått sjansen i verdenscupen i Drammen de to siste årene, med en 20. plass fra forrige sesong som best.

RASKEST: Ingrid Andréa Gulbrandsen var i en egen klasse blant kvinnene. Foto: Geir Olsen / NTB

Udnes Weng var i hvert fall ikke i tvil om at både Gulbrandsen og Svendsen hadde gjort seg fortjent til en plass på verdenscuplaget til Ruka.

– Det er vel plass til de to nå. Det bør jo være det, basert på i dag, sier Udnes Weng.

Valnes vant herrenes finale

På herresiden var det Erik Valnes som tok seieren, like foran Ansgar Evensen.

– Det var deilig. Det var veldig tett!, sier Valnes til NRK, som trodde han hadde god kontroll:

– Men jeg ble veldig stiv på slutten.

I den svenske nasjonale åpningen gikk det galt for William Pooromaa:

Her faller Poromaa Du trenger javascript for å se video.

Evensen imponerte stort, og har etter all sannsynlighet sikret seg en plass i Finland neste helg.

– Jeg håper Norge sender meg til Ruka nå, sier andreplassen Evensen til NRK.

Det tror NRKs kommentatorer at han kommer til å bli.

– Han har noen ekstremkvaliteter der, Evensen, sa kommentator Torgeir Bjørn.

Landslagstrener Arild Monsen sier til NRK at «han leverte en god søknad i dag».

NRK sender alt fra den nasjonale åpningen på Beitostølen, som fortsetter med 10 kilometer klassisk og i fri teknikk på henholdsvis lørdag og søndag.