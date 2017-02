– Mamma og pappa får lov til å komme. I fjor fikk de ikke komme på noen renn.

Slalåmhåpet Nina Løseth har vært i St. Moritz noen dager, men på grunn av en oppslått skade i korsryggen kjørte hun ikke lagkonkurransen. I stedet er det fullt fokus på storslalåm og slalåm. Og det blir altså med foreldrene på tribunen.

GODFØLELSE: Nina Løseth tok sin første verdenscupseier i Flachau i januar i fjor. Foto: Alessandro Trovati / Ap

Man skulle kanskje tro det var ganske vanlig, men det er det ikke for Løseth.

– Det var litt den usikkerheten som hang igjen, og at jeg følte at jeg kun ville ha fokus på meg selv, forklarer hun om hvorfor de ikke fikk komme på et eneste renn forrige sesong.

Har aldri kjent seg så rolig

Det sier også en del om nervene Molde-jenta har før en konkurranse. Flere ganger har hun snakket om hvordan hun forsøker å holde dem under kontroll. Denne sesongen har hun klart det bedre enn noen gang, og har flere pallplasser.

– Det er fortsatt en utfordring og det tror jeg det vil være resten av karrieren, men jeg forstår mer og mer hvordan jeg fungerer. Jeg vil ikke si jeg har gjort det spesielt bra i mesterskap før, men nå føler jeg at de par siste sesongene mine har gitt meg mye mer selvtillit. Jeg har mye mer ro med det jeg gjør, sier hun.

Løseth er bare 27 år, men allerede klar for sitt fem VM. For første gang er hun virkelig en medaljekandidat og hun går inn i mesterskapet med en helt ny følelse.

– Jeg kjenner meg litt eldre, litt klokere, takk Gud for det. Det er godt og tryggere. Mye tryggere vil jeg si. Jeg har ikke kjent meg så rolig før mesterskap før som jeg gjør nå, innrømmer hun.

Foreldrene må følge regler

Landslagstrener Tim Gfeller bekrefter at det er en mer selvsikker Løseth han ser denne sesongen.

– Vi har jobbet ganske mye med det, og hun er blitt bedre på å kontrollere nervene, sier han.

ALPINFAMILIE: Foreldrene Sissel (t.h.) og Terje Løseth var også med til VM i Val d'Isère i 2009, da både Nina, Lene og Mona (ikke på bildet) deltok. Foto: Tor Richardsen / NTB scanpix

Det er også derfor det er greit at mamma Sissel og pappa Terje nå kommer. Forloveden Herman Haver-Mathiesen skal derimot være igjen hjemme. Men foreldrene har fått klare regler før de kommer på besøk.

– Jeg vil fortsatt ha fokus på meg selv, så jeg har satt et par grunnregler: Vi sees først etter rennet på lørdag.

– Hva synes de om det?

– De synes det er helt greit. De er på tur og koser seg, svarer Løseth med et smil.