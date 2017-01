– Det var kjekt å klatre opp på seierspallen. I fjor fikk jeg den sure fjerdeplassen i dette rennet, så det var kjekt å få revansjert den, sier Løseth til NTB.

Løseth slo ut Katharina Truppe i åttendedelsfinalen etter at den østerrikske jenta ble disket i begge omgangene.

Deretter måtte sveitsiske Melanie Meillard gi tapt for det norske håpet i kvartfinalen.

– Mer aggressiv

Veronika Velez-Zuzulova var imidlertid for god for Løseth i semifinalen og vant en sikker seier etter de to omgangene, men i bronsefinalen hadde Løseth god kontroll mot Frida Hansdotter.

Hjemmehåpet Hansdotter kjørte også ut like etter hoppet, midtveis ned i traseen. Dermed ble slalåmrennet en fin oppkjøring til VM for den norske slalåmkjøreren.

– Etter hvert som rennet gikk videre, løsnet det mer og mer for meg. Kjøringen min ble også mer aggressiv. Jeg fikk vist at jeg er blitt bedre i renn som dette. Særlig er starten min forbedret, forklarer Løseth.

Kilde imponerte mot Hirscher

På herresiden imponerte Aleksander Aamodt Kilde da han sendte selveste Marcel Hirscher ut av konkurransen.

Kilde var imidlertid uheldig i andre omgang i kvartfinale og hektet fast skien og staven i starten.

Det gjorde at han kom på etterskudd med en gang i den andre omgangen. I et desperat forsøk på å hente inn igjen det forspranget franskmannen hadde, kjørte Kilde på grensen og risikerte alt. Han kom bakpå og ble disket midtveis ned i traseen.

Dermed ble det semifinaler og finale i City-eventet i Stockholm uten nordmenn på herresiden.

Norge hadde med Henrik Kristoffersen, Jonathan Nordbotten og Sebastian Foss-Solevåg, men alle måtte si takk for seg etter åttendedelsfinalen.

Mikaela Shiffrin vant rennet på kvinnesiden foran Veronika Velez-Zuzulova, mens tyske Linus Strasser vant herreklassen foran Alexis Pinturault.