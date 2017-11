Lorentzen vann igjen

IOC bekrefter Russland-dato

Den internasjonale olympiske komité (IOC) bekrefter at avgjørelsen om Russland får delta i vinter-OL i Pyeongchang faller 5. desember, skriver NTB. Russland risikerer utestengelse som straff for systematisk dopingjuks med statlig hjelp under Sotsji-lekene i 2014.