Lørenskog trekker seg fra avtalen med LSK Kvinner

Tidligere i år ble inngått en intensjonsavtale mellom LSK Kvinner og Lørenskog IF om sammenslåing av klubbene fra 1. januar 2025.

Onsdag kom beskjeden om at Lørenskog trekker seg fra avtalen med LSK Kvinner. Det bekrefter LSK Kvinner og Lørenskog IF i hver sin pressemelding.

Lørenskog begrunner valget i pressemeldingen med at styret føler det har blitt for liten tid og for mange uavklarte spørsmål.

– Spesielt økonomien fremover og en overgang som toppklubb «over natten» er utfordrende. Styret er bekymret for at en sammenslåing kan få for store konsekvenser for klubben, står det i pressemeldingen.

Lørenskog IF ønsker å presisere at de fortsatt er villig til å se på en sammenslåing på lengre sikt, men at klubben trenger mer tid.

– Vi ønsker også fremover et samarbeid med LSK Kvinner. Vi mener det er viktig å beholde toppfotball for kvinner i Romerike og ønsker LSK Kvinner masse lykke til.

LSK Kvinner tar beslutningen til etterretning, og har forståelse for usikkerheten omkring å integrere toppfotballens kultur og økonomi inn i en breddeklubb.

– Det er viktig for oss å understreke at satsning på toppfotball, spesielt for kvinner, er både utfordrende, uforutsigbart og ressurskrevende, skriver de.

I 2009 ble det enighet om at laget som den gang het Team Strømmen skulle bytte navn til LSK Kvinner. Etter navnebyttet har laget vunnet syv seriemesterskap.

LSK Kvinner ligger på en 4. plass i Toppserien denne sesongen.