Det ble dramatikk under hoppomgangen for kombinertgutta under ski-VM i Seefeld. Estlenderen Kristjan Ilves falt etter sitt hopp, men den ene skien hans fortsatte nedover underrennet.

– Jeg så han falt, og plutselig hørte jeg et smell bak meg. Da sto en ski ved lyskasterne. Den fløy rett over hodet på alle i pressesonen. Nettet var for lavt, og det fløy rett over, sier NRK-reporter Marianne Kvamme Amengual.

Pressesonen er området hvor journalistene intervjuer utøverne etter renn.

Skien hadde så høy fart at den smalt i lyktestolpene i pressesonen.

– Jeg fikk litt sjokk

– Det er litt skremmende at det kan skje. Vi så jo hvordan Markeng fløy over bakken her. Det er et hopp på slutten av bakken, og det gir enorm fart, forteller Amengual.

Skien smalt i veggen bak journalistene med et brak. Den gikk like over hodene på journalistene.

FIKK SJOKK: NRK-programleder Karen Marie Ellefsen. Foto: Yasmin Sunde Hoel / NRK

– Jeg fikk litt sjokk. Den fløy over nettet, og gudskjelov hadde den så stor fart at den gikk over mixed sone. Den var noen meter bortenfor meg, men den kunne truffet noen. Så det var skikkelig skummelt. Vi trodde vi var trygge når de satte opp det nettet, sier NRK-programleder Karen Marie Ellefsen.

Hevet nettet

Renndirektør Lasse Ottesen erkjenner at nettet ikke hang høyt nok i utgangspunktet.

– Det fikk vi et veldig klart bevis på nå. Heldigvis gikk det bra med ikke minst utøver, men også dere, sier han i et NRK-intervju med Ellefsen.

Nettet ble hevet av arrangøren etter hendelsen.

Magnus Moan, som ikke er med i VM-troppen, mener det er utrygt.

– Jeg så at skien kom. Da tenkte jeg at det å stå og snakke i kamera, det kan bli direkte farlig, sier han til NRK.

Sikkerhetsnettet ble satt opp i bakken etter at den norske hopperen, Thomas Aasen Markeng, falt stygt på trening tidligere i uken.

Thomas Markeng smeller inn i reklameskiltene Du trenger javascript for å se video.

Kjempehopp av Schmid

Jan Schmid er best av de norske etter hoppdelen. Han er på en tredjeplass, og går ut ti sekunder bak tyske Eric Frenzel, som leder.

Østerrikeren Mario Seidl er nummer to.

Jarl Magnus Riiber er på tiendeplass. Han går ut 59 sekunder bak Frenzel. Espen Bjørnstad og Jørgen Graabak er henholdsvis nummer elleve og 24 etter hoppomgangen.

Bjørnstad var veldig skuffet etter sitt hopp.

– Jeg blir tatt av nerver i dag. Det er kjedelig. Vi får bare glemme dette, og se frem til langrennet, sier han.

– Jeg har vært utladet

Riiber var litt usikker før dagens hopp på grunn av svak hopping på trening. Han legger ikke skjul på at usikkerheten preget ham under hopprennet.

– Det har vært to-tre tunge dager mentalt. Jeg har vært utladet, rett og slett. Det har vært litt tungt.

– Å starte ett minutt bak en så god langrennsløper som Frenzel, er absolutt ikke det jeg ønsker, sier Riiber.

– Du har ikke gitt opp kampen om gullet?

– Gullet gir jeg til Jan (Schmid) eller Eric Frenzel, sier 21-åringen.

Det kombinerte langrennet begynner klokken 16:15.