Lopetegui har fått sparken

Can på sidelinjen i fire uker

Bianconeri-spiller Emre Can må belage seg på et lengre opphold utenfor fotballbanen etter at han mandag fikk fjernet en kul i skjoldbruskkjertelen. Ifølge rapporter i italienske medier kan 24 år gamle Can måtte belage seg på et avbrekk på seks uker.