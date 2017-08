Løpestjernene til Ingebrigtsen: – Hvordan greide du å ta oss igjen?

– De kenyanerne… da jeg satt før premieutdelingen lurte de på hvordan jeg greide å ta de igjen. De sa at jeg måtte være i jækla god form, forteller Filip Ingebrigtsen.

Han har bronsemedaljen rundt halsen og har nettopp vært på pallen sammen med sølvvinner Timothy Cheruiyot og gullvinner Elijah Motonei, som begge er fra løpenasjonen Kenya.

Ingebrigtsen forteller at de to virket veldig overrasket over det som skjedde litt før midtveis i finalen.

Ropte på konkurrentene

Da hadde de to forhåndsfavorittene fra Kenya stukket fra feltet og opparbeidet seg et solid forsprang. Trolig begynte de å føle seg trygge.

Men da gjorde Ingebrigtsen en manøver som ble helt avgjørende for hvordan resten av finalen utartet seg.

Ingebrigtsen var på det tidspunktet innesperret av andre konkurrenter helt inne ved lista, og greide ikke å komme seg frem da de to stakk. Resten av feltet virket ikke veldig interesserte i å prøve å følge etter. Han kunne se Cheruiyot og Motonei forsvinne stadig lengre frem.

– Jeg hadde trodd de andre ville greie å henge med dersom de gikk så tidlig. Jeg vet ikke om de ikke turte eller hva det var, men det var litt skuffende, sier Ingebrigtsen.

Han begynte å bli frustrert, og prøvde å signalisere at han måtte få komme seg ut av det trange feltet.

– Jeg prøvde å rope på de for jeg var innesperret da de andre gikk. Jeg måtte bruke mye krefter for å tette den luka. De gjorde ingenting da jeg ropte, så jeg måtte bare komme meg ut på en eller annen måte, forteller han.

Ingebrigtsen kunne til slutt juble for bronsemedalje. Men det kostet alt han hadde og litt til. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Vill jakt

Ingebrigtsen nektet å gi opp, kom seg løs og satte i gang en vill jakt på de to «utbryterne».

Og han greide til slutt å tette luken.

– De var nok litt overrasket over at jeg var så nærme de, sier han, og legger til:

– De er ekstremt gode løpere. Det er ikke vanlig kost å være der at man kan utfordre de, som en hvit nordmann, sier han.

Ingebrigtsen forteller at akkurat denne delen av løpet er han veldig stolt av, selv om han ikke greide å komme seg helt forbi Cheruiyot og Motonei. De tok gull- og sølvmedaljen, mens Ingebrigtsen fikk kastet seg inn til bronse.

– Det kostet litt mye å hente de inn. Jeg brukte mye krefter på det, så jeg fikk det litt på slutten, forteller han.

Akkurat der og da savnet han brødrene sine. Han ser for seg at de kunne ha jobbet sammen om medaljene.

– De er tre stykker som jobber sammen og har lagt en slagplan. Hadde jeg hatt Jakob og Henrik hadde vi tatt de, sier Ingebrigtsen og smiler.

Han hadde drømt om gullet, men deppet overhodet ikke.

– Jeg vant denne bronsemedaljen, slår han fast.