Den 21 år gamle sensasjonen fra Sandnes har allerede en forbløffende medaljefangst.

Denne uka gjentok han bragden med å ta EM-gull på både 1500 og 5000 meter i München. For noen uker siden sikret han VM-sølv og VM-gull på de samme distansene.

NY DOBBEL: Jakob Ingebrigtsen står nå med fire EM-gull. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Med OL-gullet fra Tokyo for to år siden har Jakob Ingebrigtsen nå tatt et nytt steg mot tidenes beste mellomdistanseløpere.

– Han er stor. Han er stor. Å snakke om en fjerde europeisk tittel når du er 21 år gammel, er ekstraordinært, sier Sebastian Coe til NRK.

– Jeg tror jeg var rundt 27 år da jeg vant min første europeiske tittel, så han er i samme selskap som en håndfull virkelig historiske utøvere, fortsetter han.

«Rastløst nysgjerrig»

Fortsatt vil Coe trone over Ingebrigtsen i et historisk perspektiv. Coe forsvarte OL-gullet på 1500 meter (1980 og 1984), vant VM-gull på 800 meter (1981) og sikret altså EM-gull på 800 meter i 1986.

Samtidig satte han ikke mindre enn sju verdensrekorder utendørs.

FORSVARTE OL-GULLET: Sebastian Coe i Los Angeles i 1984. Foto: STAFF / Afp

Coe slo gjennom i 1977-sesongen med britisk rekord på 800 meter og EM-bronse. 12 år senere tok han sin siste mesterskapsmedalje: VM-sølv på 1500 meter i Barcelona.

– Hvordan søker man ny motivasjon når man har vunnet alt?

– Det er tøft, åpner Coe og fortsetter:

– Du må hele tiden klare å motivere deg på nytt. Jeg vet det høres rart ut, men av og til må du skape din egen motgang. Du må være det jeg vil beskrive som «restlessly curious» (rastløst nysgjerrig). Du kan ikke gi opp og tenke at du har oppnådd og greid alt, sier Coe.

Han påpeker at det er alltid noe rundt neste hjørne. De som er rastløst nysgjerrig, er de som vil ønske å gå rundt det hjørnet, beskriver Coe.

NRK-EKSPERT: Vebjørn Rodal. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

NRK-ekspert Vebjørn Rodal mener det er nettopp rekordjakt som kan dytte Ingebrigtsen helt opp til de aller største.

– Nå har han OL-, VM- og EM-gull og skal han et steg videre, må han begynne å slå rekorder og flytte verdensrekorder. De som gjør det blir historiske i enda større grad, sier Rodal.

– Han kan bli den største noensinne. Det er tre verdensrekorder der som er kjent for å være veldig sterke: 1500, 3000 og 5000 meter, påpeker Rodal.

Verdensrekorder på mellomdistanse Ekspandér faktaboks 800 meter: 1.40,91 – David Lekuta Rudisha (Kenya). Norsk rekord: 1.42,58 – Vebjørn Rodal.

1000 meter: 2.11,96 – Noah Ngeny (Kenya). Norsk rekord: 2.16,46 – Filip Ingebrigtsen.

1500 meter: 3.26,00 – Hicham El Guerrouj (Marokko). Norsk rekord: 3.28,32 – Jakob Ingebrigtsen.

Én engelsk mil: 3.43,13 – Hicham El Guerrouj (Marokko). Norsk rekord: 3.46,46 – Jakob Ingebrigtsen.

2000 meter: 4.44,79 – Hicham El Guerrouj (Marokko). Norsk rekord: 4.50,01 – Jakob Ingebrigtsen.

3000 meter: 7.20,67 – Daniel Komen (Kenya). Norsk rekord: 7.27,05 – Jakob Ingebrigtsen.

Langdistanse, 5000 meter: 12.35,36 – Joshua Cheptegei (Uganda). Norsk rekord: 12.48,45 – Jakob Ingebrigtsen. Kilde: Store norske leksikon.

Ser fremover

Jakob Ingebrigtsens helt spesielle talent har gjort at han allerede som 21-åring får spørsmål om motivasjon og fremtid.

Én ting er at toppidrettslivet koster. En annen er at medaljeskapet fylles rekordraskt.

– Det kommer et punkt i alles liv hvor man føler man har oppnådd det man kan. Det er like spennende å se hvor god jeg kan bli, og den dagen jeg føler jeg stagnerer, vil jeg kanskje virkelig få en bekreftelse på at nå blir jeg ikke bedre, sier Ingebrigtsen.

21-åringen legger til at han velger å tro at det blir først om en stund.

– Mange sliter med å gjenskape suksess – hva er dine viktigste faktorer for å få til det?

– Det er ikke så vanskelig å si. Selvfølgelig, noen forutsetninger må man ha, men de er også skapt på en måte. Det å ha en struktur på ting og vite hva man har gjort og hvorfor man har gjort det. Generelle prinsipper knyttet til trening og løping. Har man en forståelse for ting, er det et godt utgangspunkt for å gjøre det igjen, sier 21-åringen.