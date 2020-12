Verstappen sikret pole i Abu Dhabi

Max Verstappen vant og sikret seg beste startposisjon i Abu Dhabi søndag. Kvalifiseringen var den andre i årets sesong som ikke ble vunnet av Mercedes-laget.

Kun Lance Stroll blant ikke-Mercedes-førere har greid samme bragd denne sesongen. Verstappen sørget imidlertid for at det første gang denne sesongen ikke er en Mercedes-motor som starter først i et løp, ettersom Red Bull benytter seg av Honda.

Mercedes-førerne Valtteri Bottas og Lewis Hamilton endte 25 og 86 tusendels sekund bak på andre- og tredjeplass.

– Det er en lang sesong for alle, med mange løp på rad. Dette var en god siste kvalifisering for hele laget, og vi er selvfølgelig glad for det, sa Verstappen etter kvalifiseringen.