2.11,53 er den nye verdensrekorden på maraton for kvinner. Det var tiden Tigist Assefa løp på i Berlin maraton søndag formiddag.

Det er over to minutter raskere enn den tidligere rekorden. Brigid Kosgei hadde den på 2.14,04 frem til i dag.

– Det er brutalt, er NRKs friidrettsekspert, Vebjørn Rodal, sin umiddelbare dom over løpet.

Men at Assefa skulle dominere sånn på maraton var det neppe mange som trodde for noen år siden.

Deltok i OL på 800-meter(!)

Assefa startet sin karriere som 400-metersløper, men har gradvis spesialisert seg på lengre distanser. Under OL i Rio i 2016 ble hun slått ut i forsøket på 800 meter. Hun deltok i sitt aller første maraton for et år siden.

SLÅTT UT: Assefa (til høyre) ble slått ut i forsøket på 800 meter under OL i Rio. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

– Det er en uhørt forbedring av rekorden. Hun løper sitt tredje maraton. Dette er den unge jenta som løp verdensklasse på 800 meter og i dag blir hun verdensrekordholder på maraton, ropte kommentatoren i løpet av de siste meterne.

Rodal er overrasket over at en løper som har vært i verdenstoppen på 400 og 800 tidligere kan løpe så fort på maraton.

– Hun har noe med seg noe der, som sikkert er kjekt å ha. Litt hurtighet, styrke og sånn. Hun har et fantastisk steg. Da jeg så passeringen på halvmaraton, så tok hun igjen noen herreløpere. Det ser jo ut som om de løper kjempefort. Så kommer hun i sin flyt og fart og ser så uanstrengt ut. Det ser nesten ut som jogging i forhold, sier Rodal.

FULL KONTROLL: Assefa løp raskere på siste halvdel enn første. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

– Helt rått

Assefa hadde full kontroll på løpet sitt og tok sekunder på verdensrekorden hele veien inn til mål. Hun passerte halvveis på 1.06,20, men løp enda raskere på andre halvdel.

– Det var helt fantastisk. Jeg blir nesten litt stum. Å slå verdensrekorden med over to minutter, det er nesten så du må klype deg i armen. Alle var bekymret for at hun gikk ut så hardt. Det er helt rått, sier Waitz.

– Hun har hatt en bra karriere så langt, men det var snakk om verdensrekord hele uka med henne. Men så er det alt som skal klaffe, man kan ikke bestille rekord. Men det kommer til å snakkes om i hele verden fremover, legger han til.

MARATONEKSPERT: Jack Waitz var trener for Grete Waitz og har vært ekspert for NRK tidligere. Foto: Lise Åserud / NTB

Waitz var altså til stede rundt løypa. Han forteller at snakkisen etter løpet er skoene Assefa løp med.

– De veier 138 gram, de overlegent letteste skoene som noen gang er produsert. Tidene på maraton har rast siden de nye skoene kom på markedet. Det er ikke noen tvil om at det har brakt ned tidene betydelig. Men at det skulle bli 2.11 hadde jeg aldri drømt om, sier Waitz.

Kunne blitt verdensrekord også for herrene

På herresiden var det Eliud Kipchoge som vant løpet. Han passerte halvmaraton på 60.22, noe som var langt bedre enn hva han passerte på da han satt verdensrekord i samme løype for et år siden.

Men fra 21 kilometer og inn, ble det tungt for kenyaneren. Han passerte målstreken på 2.02,44, den åttende beste maratontiden i historien.