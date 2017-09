Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det var veldig gøy å spille kamp igjen. Det er ti måneder siden sist, sier Heidi Løke til NRK.

Den siste tiden har Løke jobbet med å komme i kampform etter at hun i sommer fikk sitt andre barn.

Søndag kom endelig seriedebuten for Storhamar.

34-åringen scoret tre kjappe mål tidlig i kampen. De to andre kom med kort tids mellomrom noen minutter ut i annen omgang.

Løke hadde 100 prosent uttelling på skuddene sine. Med fem fulltreffere ble hun Storhamars toppscorer.

– Trene mer fysisk

7. november er uttaket til VM. Strekspilleren føler hun har dårlig tid, men har et mål om å bli tatt ut av landslagssjefen.

– Det er selvsagt ikke veldig lenge til det uttaket, men jeg skal selvsagt prøve å gjøre det jeg kan for å være med der, men jeg har dårlig tid, sier Løke.

– Hva må til for at du skal bli god nok for troppen?

– Jeg må trene enda mer fysisk. Men jeg merker at bevegelsene sitter bedre. Jeg må jobbe litt mer med hurtighet fremover, og få av meg et par kilo til, så blir det bra, sier strekspilleren videre.

– Men jeg kan ikke bare melde meg på landslaget igjen. Jeg må også være god nok, så er det opp til Thorir (Hergeirsson) å ta meg ut. Jeg kan ikke bare si at jeg skal være med, sier Løke, som har kommet raskt tilbake på banen etter at hun fødte lille Oscar 30. juni i år.

– Ser bedre ut

– Jeg har følt litt på kroppen og hva den har tålt. I tillegg har jeg restituert meg ganske kjapt etter fødselen, men det tar tid å komme tilbake i skikkelig fysisk form. Jeg har ikke presset meg maksimalt enda. Men det kommer, og det ser bedre og bedre ut, forteller Løke.

Søndagens ligaoppgjør var hennes første på norsk jord siden hun forlot Larvik til fordel for Györ i 2011.

Etter flere suksessrike år i den ungarske storklubben valgte hun å komme tilbake til Norge foran denne sesongen.

Storhamar står med tre strake seirer og full poengpott (6) i serieåpningen.

Byåsen valset over Fredrikstad med 33-23 på bortebane. Kristin Venn ble kampens toppscorer med åtte mål for trønderne. Det var Byåsens første seier i høst etter tre tap på rad.