Løke ikke skadet likevel

Håndballspiller Heidi Løke skadet seg i en landskamp forrige uke og fikk da beskjed om at hun ikke får spille VM for Norge i desember. Nå viser det seg at hun ikke har en alvorlig kneskade likevel, og at hun er spilleklar allerede denne helgen. Vipers-spilleren trente i dag for fullt, og er trolig å se i klubbens mesterligaåpning lørdag, ifølge Fædrelandsvennen.