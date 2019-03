Loginov etter dopingutestengelsen: – Jeg har gjort feil, men ikke i idretten

Den tidligere dopingutestengte skiskytteren gjorde ikke et eneste intervju under VM i Östersund. Gang på gang gikk han rett igjennom pressesonen, og til og med forbi russisk media.

Denne uka er han på plass i Holmenkollen hvor det er verdenscupavslutning. Og han har sagt ja til å la se intervjue av NRK.

I NORGE: Den russiske skiskytteren Aleksandr Loginov er klar for verdenscupavslutningen i Holmenkollen. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

– Det er nok for å få mer tid til restitusjon. Dere skjønner jo at det krever veldig mye krefter og energi, og det var i utgangspunktet veldig lite tid til å hvile, forklarer Loginov om medienekten.

Tarjei Bø kalte boikotten for feig, mens lagkameratene til Loginov fortalte at han følte mange ønsket Loginov vondt, og at han derfor ikke ville gjøre intervjuer. 26-åringen selv nekter for at det var grunnen.

– Nei, folk gjør jo bare jobben sin. Alle har rett til å stille de spørsmålene de vil. Det er ikke noe jeg fokuserer veldig mye på. Jeg gjør bare det jeg skal gjøre, og under VM hadde jeg mer lyst til å bruke tiden på idrett fremfor intervjuer.

– Rett til å si det de mener

Og det er mange som lurer på mye når det kommer til historien til Loginov. Han testet positivt for EPO i 2014, og ble utestengt i to år. I 2016 var han tilbake i verdenscupen, men i desember ble det kjent at han også er under etterforskning for brudd på dopingreglene under VM i 2017. Inntil en eventuell dom lar Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) ham konkurrere.

– Hva skjedde da du ble utestengt?

– Jeg kan ikke gi et fullverdig svar på det. Jeg har sagt det før, og jeg kan si det igjen: Hadde jeg vært så dårlig, ville jeg aldri ha kommet tilbake til skiskyting. Jeg er et fornuftig menneske. Jeg har gjort mange feil i livet. Men når det kommer til idrett ... der gjør jeg ikke feil, og har ikke tenkt å gjøre det heller.

SPRINT-PALLEN: Gullvinner Johannes Thingnes Bø (midten) flankert av sølvvinner Alexandr Loginov (t.v.) fra Russland og bronsevinner Quentin Fillon-Maillet etter VM-sprinten i Östersund. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Denne sesongen har han vært Johannes Thingnes Bø sin største konkurrent, og ligger an til å bli nummer to sammenlagt i verdenscupen. De gode resultatene har ført til at flere utøvere har kommet med krass kritikk, blant annet har Martin Fourcade uttalt at han har null respekt for sin russiske konkurrent.

– Jeg mener at alle har rett til å si hva de mener. Det er normalt. Det bør alltid være rom for kritikk uansett hva. Men jeg prøver å fokusere på idretten. Jeg har venner, kjæreste og familie. Det de mener om meg, er viktig, mener Loginov.

– Folk kjenner meg ikke, og blir neppe kjent med meg heller. Ethvert menneske har sin egen mening, og det er helt greit, fortsetter han.

Tror ingen blir trodd på

– Forstår du at andre utøvere ønsker at du skal be om unnskyldning?

– Jeg har et godt forhold til alle idrettsutøvere, og jeg er ikke bitter på noen. Hvis noen ønsker å snakke med meg, kan jeg selvsagt snakke med vedkommende. Det er helt greit, og jeg er alltid åpen for dialog.

SEIER: Aleksandr Loginov gikk Russland inn til stafettseier i verdenscupen i Oberhof i januar. Foto: Petr David Josek / AP

– Er det noe du vil si for at de andre utøverne skal tro på at du er ren?

– Jeg tror at i dag, og spesielt med tanke på alle skandalene akkurat nå ... Ingen idrettsutøvere blir neppe trodd på 100 %. Men jeg er ærlig overfor meg selv. Jeg er absolutt ærlig overfor foreldrene, vennene mine og kjæresten min. Jeg har ikke noe å skjule. Jeg kan bare si at det ikke kan skje. Det er umulig, svarer han, noe kryptisk.

Gjorde som søsteren

Loginov forteller at innad i laget forsøker de å la være å snakke om politiske spørsmål og på hva andre tenker om idretten i deres hjemland.

– Det er mye fokus på idrettsutøvere i Russland, og det er et stort ansvar. Vi prøver selvfølgelig å vise til gode resultater og glede fansen. Vi tenker mindre på det som kan avlede oss, forklarer han.

Loginov vokste opp i byen Saratov sørøst i Russland. Han drev med karate i ung alder, men da han fulgte med søsteren på skiskytingstrening for første gang, som han mener var 17. mai 2005, ble han umiddelbart interessert. Moren, som var barneskolelærer, og faren, som jobbet i byggebransjen, støttet sine barn så godt de kunne.

Og Loginov ble raskt god. Han konkurrerte med blant annet Vetle Sjåstad Christiansen i flere junior-VM. Ofte var det Loginov som tok førsteplassen, foran nordmannen.

– Jeg ser jo på han at han har det sjukt kjipt på skirenn. Samtidig som jeg er forbannet på ham er jeg veldig lei meg på hans vegne. Vi må dypere inn i systemet enn selve idretten også, det handler mer om kulturen, hvordan folk er. Og skiskyting er ekstremt godt betalt, og da ser de ingen annen utvei enn å ta alle midler i bruk. De ser kanskje ikke på doping som vi ser på doping, sa Sjåstad Christiansen til NRK tidligere i vinter.

Roser Thingnes Bø

Loginov forholdet til de norske konkurrentene fortsatt er bra.

SLETTET: Aleksandr Loginov fikk strøket en rekke resultater etter at det ble kjent at han hadde testet positivt for EPO. Blant annet denne andreplassen fra Kontiolahti i mars 2014, da han var på pallen sammen med Thingnes Bø og Lowell Bailey fra USA. Foto: NTB scanpix

– Vi gratulerer alltid hverandre. Jeg gleder meg oppriktig på vegne av andre idrettsutøvere. Jeg er ikke misunnelig av natur, og jeg forstår at når noen har gått forbi meg, så fortjener de å vinne, forteller Loginov, som også roser Thingnes Bøs utrolige prestasjoner denne sesongen.

– Han rager et hode høyere enn alle andre i år. Det er ingen tvil om at han måtte vinne denne sesongen. I år kjempet vi andre om andreplassen på podiet fordi vi forsto at han var veldig sterk. Han fortjener den store krystallkula. Alt er virkelig fortjent.

Selv er 27-åringen usikker på hvor lenge han vil fortsette som skiskytter, og forteller at han bare ser en sesong frem i tid. Han tror ha vil flytte tilbake til hjembyen en gang i fremtiden og stifte familie – kanskje sammen med skiskytterkjæresten.

– Jeg er veldig glad for at jeg ble idrettsutøver. Det er ikke sikkert at min fremtid kommer til å være knyttet til idrett, men jeg kommer alltid til å holde på med det. Jeg kommer til å løpe, spille fotball ... Jeg klarer meg ikke uten idrett, forteller Loginov.

