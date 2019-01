Løfshus varsler «alvorsprat» med Klæbo om VM-planen 

Landslagssjef Vidar Løfshus sier imidlertid at han tror Klæbo skal til estiske Otepää om to uker for å kvalifisere seg til 15 kilometeren i VM. Men ting virker ikke helt spikret og Løfshus vil ta grep med halvannen måned igjen til Seefeld-VM.



– Nå skal vi ta en skikkelig alvorsprat på bakrommet den neste uken og legge en god plan for Johannes. For nå ser vi at han blir «The Special One”». Han må få et opplegg som gjør at det blir optimalt inn mot VM, sier han, og svarer slik på om han nå har endret takt og tone overfor stjernene.



– Nei, sånn har det alltid vært. De beste tar vi godt vare på inn mot mesterskap. Men det er ikke forhåndsuttak, ingen har fått klarsignal, men man bruker sunn fornuft.

– Åpner du for å fire på kravene til Johannes?

– Nei, det har jeg ikke sagt. Men nå må vi diskutere for å ta riktige beslutninger. Det har vi gjort før inn mot mesterskap og det har vi lyktes med.

DREAM TEAM: Johannes Høsflot Klæbo og morfaren Kåre Høsflot. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Drømmeuke i Tour de Ski

Morfar Kåre Høsflot har sine tanker om hva Klæbo bør gjøre den neste halvannen måneden. Han håper ikke Tour de Ski, som er en tøff påkjenning, har ødelagt for noe fremover. «For det har de ingen erfaring med», sier Klæbos nærmeste sportslige støttespiller.

Når NRK påpeker at Løfshus vil sette seg ned med dem, svarer Kåre Høsflot at han og barnebarnet «er ganske flinke til å legge planer selv», før han smiler godt.

Klæbo har levert i sprint hele sesongen, men har hatt til gode å prestere på topp i distanse – inntil Tour de Ski.

Han leverte torsdag en råsterk jaktstart i fristil der han til slutt spurtslo Sergej Ustjugov. Så lekte han med verdens beste klassiskløpere på den knalltøffe 15 kilometeren i Val di Fiemme lørdag.

Klæbo ble hyllet nærmest overalt etter dét rennet. Og plutselig har han etter drømmeuken i Tour de Ski blitt aktuell for nærmest alt i VM.

Klæbo slår Ustjugov i spurten Du trenger javascript for å se video.

– På et fantastisk bra nivå

– Får han ikke det? spør Martin Johnsrud Sundby lurt, når han blir spurt om Klæbo allerede nå i januar bør få plukke distanser fritt til VM.

– Han er på et fantastisk bra nivå. Femmil skøyting er jeg usikker på om han selv vil. Men alle andre distanser... Nei, det er ikke min jobb. Spør Nossum, sier Sundby, og viser dermed til allroundtreneren da han fort forstod at han var i ferd med å «gi» Klæbo plass på omtrent hvert VM-lag.

Det er trenings- og konkurranseprogrammet før mesterskapet som Løfshus ønsker å diskutere med Klæbo. Det virker 22-åringen veldig klar for.

Han sier selv at han skal komme seg hjem og gå noen skirenn etter hvert. Men den grundige planen er ikke lagt, i hvert fall ikke kommunisert til offentligheten.

VIL TA GREP: Landslagssjef Vidar Løfshus. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det første viktige rennet kommer i hvert fall i Otepää 20. januar.

NRK-ekspert Torgeir Bjørn har allerede uttalt at han synes Klæbo bør få slippe å gå der og at han allerede er kvalifisert. Men Klæbo forholder seg til at han skal dit.

– Vi er alle ganske klare over hvilke uttaksrenn som gjelder. Jeg skal i hvert fall hjem, lade opp og prøve å gå så fort som mulig der, sier Klæbo.

– Det viktigste uttaksrennet

Eirik Myhr Nossum sier han ikke er veldig spent på hvilke planer Klæbo legger for den kommende tiden. Han føler det er helt åpent mellom Kåre Høsflot, sprinttrener Arild Monsen og ham selv når slike ting bestemmes.

Han har også følgende beskjed om hvorvidt det kan bli noen endringer for Klæbo med tanke på 15 kilometeren.

– Det vil vise seg. Men jeg står fortsatt knallhardt på at det er det viktigste uttaksrennet til den distansen, sier han.