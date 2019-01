For etter den siste etappen i årets Tour de Ski svarte Løfshus på en rekke spørsmål om denne tematikken.

Da én journalist påpekte at det snakkes mye om de utøverne som ikke er på plass i touren, leverte han en bredside mot dem som mener mye om det.

– Det er respektløst overfor dem som går. Og respektløst overfor dem som setter seg mål og jobber hardt hele sesongen. Det er respektløst overfor dem og man mister respekten for de såkalte ekspertene, sier han.

Saken fortsetter under bildet.

TOUR-GLEDE: Fra venstre: Smøresjef Stein Olav Snesrud, landslagssjef Vidar Løfshus, Sjur Røthe, Didrik Tønseth, allroundguttas assistent Lars Christian Aabol og Johannes Høsflot Klæbo etter Tour de Ski-avslutningen søndag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Bråk etter Iversen-hjemreise

NRK spør FIS-direktør Jürg Capol spørsmål om han etter Tour de Ski – som ble vunnet av Johannes Høsflot Klæbo søndag – kommer til å ta opp med de norske og svenske forbundslederne hva han synes om de mange forfallene fra de to nasjonene.

På damesiden valgte Therese Johaug, Ebba Andersson og Charlotte Kalla å stå av før touren. Så ble det et rabalder, både fra norske eksperter og utenlandske langrennsledere, da Emil Iversen som tredje beste løper i sammendraget valgte å dra hjem på onsdag.

Det var heller ikke veldig populært at Klæbo vurderte å reise hjem han også.

KRITISK: FIS-direktør Jürg Capol. Foto: ANDREW MEDICHINI / AP

– Sporten den store taperen

Capol innleder med å si at det er nasjonene som selv bestemmer hvem som til enhver tid går Tour de Ski og understreker at de ikke trenger å følge hans råd.

– De kjører sitt eget løp - og det kan de gjøre. Men man må ha en lojalitet til sporten. Hvis man gir faen i lojaliteten så er ikke det bra. Lojaliteten handler om å utvikle og vise frem sporten. Blir ikke de beste med før touren starter så er det dumt. Da blir sporten selv den store taperen, sier FIS-direktøren, som var med å skape konseptet Tour de Ski for over ti år siden.

At så mange profiler enten dropper helt, eller drar hjem underveis, mener han handler om en luksus som Sverige og Norge har som langrennsnasjoner.

– De har nok penger. De tjener bra nok. Så de trenger sikkert ikke Tour de Ski. Det er sikkert noe som ikke betyr noe på kort sikt for dem, men på lang sikt... sier Capol, og lar setningen henge litt i luften.

DRO HJEM: Emil Iversen . Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Blir for dumt

Løfshus erkjenner at hvem som velger å gå Tour de Ski kommer til å variere fra sesong til sesong og at det er riktig at Norge er i en heldig situasjon hvor det er mange løpere å ta av.

Men han er rask med å si at alle har forskjellige målsettinger og at utøverne har ulike måter å nå de på. Derfor forstår han delvis kritikken om at langrenn ikke er en stor sport og at de beste stiller opp.

– Men man må respektere det som står i utviklingstrappen, at man må ta konsekvensene av de målene man setter seg i løpet av sesongen. Det er utøvere og trenere som gjør en fortløpende vurdering av det. Det skal man ha respekt for. Det å rakke ned på folk fordi de trekker seg underveis, det synes jeg blir for dumt, sier landslagssjefen, som deretter får fremlagt budskapet til Capol.

– Vi må ikke drive sanksjoner mot hverandre. Vi må heller ikke krangle gjennom avisspaltene, men heller prate med hverandre. Langrenn er ikke noen sport som har medvind i seilene, så vi må se hva vi kan gjøre sammen, sier Løfshus.

– Beste vinduet

FIS-direktør Capol drar på sin side frem et eksempel fra en annen verden. Han mener at formel-1-stjernen Lewis Hamilton ikke kan stå over en konkurranse i Monaco fordi han synes banen er farlig eller at han ikke liker den.

– Hvis langrenn vil utvikle seg så må alle kjenne på ansvaret for å gå renn og Tour de Ski. Det er det beste vinduet vi har i langrenn i dag. Hvis noen mener vi ikke skal utnytte det vinduet, så er det dumt og rart. Men jeg kan som sagt ikke forhindre det, sier han.

Han virker ikke veldig berørt på FIS’ vegne når han snakker om de mange forfallene fra norsk og svensk hold. Han mener Tour de Ski, spenningen og dramaet om seire i både enkeltrenn og sammenlagt, lever uansett.

BLE HJEMME: Therese Johaug. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Ville tenkt meg om

Men han sender et aldri så lite stikk til de nasjonale forbundene likevel. Blant hans viktigste argumenter omhandler forbundenes sponsorer.

Ifølge Capol samler Tour de Ski totalt 360-400 millioner TV-seere gjennom den ti dager lange konkurransen. Han mener blant annet at touren og det utstillingsvinduet det representerer for sponsorene til for eksempel Norges Skiforbund er viktig.

– Jeg ville tenkt meg om hvem jeg hadde sendt hjem. Hvis jeg hadde vært sponsor for et forbund, så ville jeg spurt meg hvorfor de beste sendes hjem når du har muligheter til å vise deg stort frem på TV, sier Capol.