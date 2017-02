Kun to dager før skifesten begynner i Lahti, har landslagssjef Vidar Løfshus hatt en travel dag i den finske VM-byen. Mesteparten av tiden har gått med på å komme med kraftig kritikk av både svenske og norske journalister.

Nok en gang er det doping som har vært tema i langrennssporten, og en engasjert Løfshus har kommet med kraftige motanklager mot personer og aviser som har skrevet om dopingsakene i norsk langrenn.

– Jeg er veldig overrasket over uttalelsene til Vidar Løfshus. Eksempelvis så langer han ut mot pressen i forbindelse med Johaug-saken, han angriper utøverrepresentaten Kikkan Randall og han kommer med absurde kommentarer om svenske NHL-spillere.

– Jeg lurer på om skipresidenten og langrennskomiteen stiller seg bak det også, spør Aukland.

Løfshus' påstander

Løfshus har blant annet anklaget media for å være en medvirkende årsak til at Therese Johaug ble tatt med clostebol i blodet.

Til Adresseavisen (betalingsmur) sier landslagssjefen at han mener et stort medietrykk er årsaken til at Therese Johaug ble tatt med det forbudte stoffet clostebol i blodet.

– Vi var en stresset organisasjon. Da Martin-saken kom, var vi uten en sjeflege som kunne ta den støyten og forklare i fagterminologi hva som hadde skjedd. Det var litt armer og bein. Hadde vi holdt fokus bedre, hadde vi kanskje unngått det. Men det er lett å være etterpåklok, sier han til TV 2.

– Ja, jeg synes jo den saken som kom fra en viss TV-kanal (TV 2) om medisinering i norsk langrenn, den viste seg å falle på sin egen urimelighet. Når da resten av media henger seg på, og lager en tsunami mot norsk langrenn på akkurat det fagområdet, da blir det tøft å stå imot, sier Løfshus.

Reserverte plasser

Under pressekonferansen i Lahti tirsdag hadde Løfshus også reservert plasser til TV 2-reporter Ernst A. Lersveen, VG-kommentator Leif Welhaven og Expressens kommentator Tomas Pettersson.

Løfshus forteller til Aftenposten at det var ment som en spøk, men sier også at han hadde sine baktanker med stuntet.

– Jeg er kritisk til Leif, Tomas og til Ernst, selvsagt.

– Nå synes jeg de må sette seg inn i saker og ting. De må evne å se fremover og legge ting bak seg, og ikke tvære ved ting som er historie og som vi er ferdige med. Vi har fått en god dom i Therese-saken og har fått ei utredning som har frikjent norsk langrenn. Da må de ikke være så såre for at de tok feil, sier han.

Aukland tror uttalelsene vil skape økt uro i den norske langrennsleiren like før VM.

– Dette kommer to dager før VM på ski starter. Det er meningsløst å komme med slike uttalelser på nåværende tidspunkt. Det kommer til å skape et voldsomt medietrykk, og det tror jeg ikke er heldig for de norske løperne, sier han.

Krangel med svenskene

Mye av ordkrigen begynte da Sveriges landslagssjef Johan Sares uttalte at han var oppgitt over Løfshus.

Han mente Norge burde være mer ydmyke og holde kjeft etter Martin Johnsrud Sundby-saken.

– Jeg kjenner ikke igjen Vidar Løfshus. Jeg synes man stort sett har savnet ydmykhet i denne prosessen. Det tror jeg ikke har vært positivt for den situasjonen de var oppi, sier Sares til Aftonbladet.

Mandag slo en offensiv Løfshus til med et verbalt angrep på svenskene.

Overfor VG slår han også kraftig tilbake mot svenske tabloidaviser, der blant andre Expressen og deres kommentator Tomas Petterson har etterlyst en mer ydmyk holdning hos det norske landslaget.

– Jeg tror Pettersson kanskje skal rydde i egen bakgård, det er ikke sikkert alt er like bra hvis man skulle ha gått «tre kroner» i sømmene heller, sier han, og sikter til det svenske hockeylandslaget.

– «Tre kronor» er svensk ishockey, sier Løfshus, som også kommer med kritiske kommentarer om kulturminister Linda Hofstad Helleland i intervjuet.

I et intervju med NRK sier Løfshus at han har vært lei kritikerne i dopingdebatten lenge.

– Jeg har vært lei lenge, men heldigvis har jeg ikke abonnement på svenske aviser, det står ikke .se på Macen min (det svenske domenenavnet), sier han.