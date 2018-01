Løfshus vil ikke si noe om Northug: – Uttaket er i morgen

Northug har slitt med både form og sykdom hele sesongen, og har ikke vært i nærheten av å greie OL-kravene.

Langrennsikonet ble syk før sesongstarten på Beitostølen, det samme skjedde før NM og han ble rammet av parainfluensa før det viktige verdenscuprennet i Planica.

Landslagssjef Vidar Løfshus åpnet likevel døren for at Northug kunne bli med til OL som reserve, men tirsdag erfarer TV 2 at 32-åringen ikke blir med til vinter-OL.

Overfor NRK ønsker ikke Løfshus å kommentere opplysningene.

– Uttaket kommer fra OLT (Olympiatoppen, red. anm.) i morgen, skriver han i en SMS.

HOLDER TETT: Landslagssjef Vidar Løfshus. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Trist uten Northug

NRKs langrennskommentator Jann Post mener det uansett ikke er noen grunn til å sende Petter Northug til Pyeongchang som reserve.

– Sånn som det er blitt, er det nærmest en selvfølge. Det er ikke noen grunn til å sende ham som noen reserve. Han er ikke noen type som trenger å være turist i et OL. Da han ble syk før jul og hadde en dårlig periode etter det, så gikk det som det måtte, sier han.

– Hvordan blir i så fall OL uten Northug?

– Det blir trist med et mesterskap uten Northug, men en Northug som ikke er i toppform er ikke så moro, svarer Jann Post.

– Det gikk galt etter det siste høydeoppholdet, og så ble det sykdom som gjorde at han knapt har gått skirenn i år. I tillegg ble han vraket til et par renn som han gjerne ville ha gått. Det gikk nok utover motivasjonen, sier Post.

– Var hans siste sjanse

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn mener toget for Northugs OL-deltagelse gikk før helgen.

– Petter ble uaktuell til OL-troppen da han ikke gikk verdenscuprennene i Planica i helgen. Det var hans siste sjanse, sier Bjørn.

Disse syv er foreløpig offisielt tatt ut til OL i Pyeongchang (langrenn, menn):

Niklas Dyrhaug, Finn Hågen Krogh, Didrik Tønseth, Martin Johnsrud Sundby, Johannes Høsflot Klæbo, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Northugs trener Stig Rune Kveen, men har foreløpig ikke lyktes. Forrige uke sa imidlertid treneren følgende til NRK:

– Nå er vi i midten av januar. Petter har ikke gått skirenn, og skal ikke til OL. Da sier det jo seg selv at noe kunne vært gjort annerledes.