Deler av landslaget er samlet på såkalt precamp på Sjusjøen i disse dager.

Og tirsdag offentliggjorde landslagsledelsen hvem som skal gå sprint for herrer og damer den 21. februar, samt laget til både 30- og 15 kilometer med skibytte den 23. februar (se lagene litt lengre ned i saken). Det er de fire første konkurransene i VM.

Bekrefter at Krüger vrakes

Mest spenning har det vært knyttet til tremilslaget til herrene. Der har konkurransen vært stor. NRK kunne likevel sist uke erfare at herrenes lag til 30 kilometer med skibytte den 23. februar vil bestå av Emil Iversen, Sjur Røthe, Martin Johnsrud Sundby og Johannes Høsflot Klæbo.

Dermed er regjerende olympisk mester, Simen Hegstad Krüger, vraket og blir reserve. Det kunne også landslagsledelsen bekrefte tirsdag.

Hovedpersonen selv var naturligvis skuffet, men fattet da han møtte mediene kort tid etter offentliggjøringen av laguttaket.

SKAL TIL VM: Simen Hegstad Krüger, her under tirsdagens treningsøkt på Sjusjøen. Men til tremila blir han reserve. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Jeg skal innrømme at jeg gruet meg til å høre hva det ble til. For jeg hadde en dårlig magefølelse etter tremilen i NM. Jeg satt med en følelse av at dette akkurat ikke var godt nok. Jeg gikk nærmest og ventet på det, erkjenner Krüger.

Men man kan aldri være helt forberedt på det. En veldig kjedelig beskjed å få. Jeg tror jeg kunne gjort det bra på den tremila der. Jeg mener selv jeg er en minst like god skiløper som for ett år siden. Da tok jeg gull på den distansen. Men sånn er det, sier Krüger.

– Får skylde seg selv

NRK møtte på Bjørn Dæhlie på Sjusjøen tirsdag. Langrennslegenden har også fått med seg at Krüger er vraket. Innledningsvis sier Dæhlie at han i det hele tatt var overrasket over at Krüger tok OL-gull sist sesong og 51-åringen forteller at han var fryktelig imponert.

– Men har han ikke vunnet og vært på toppen i år, så får han skylde seg selv. I dag ble han også faktisk «gruset» litt på intervallen av Martin Johnsrud Sundby. Det er knalltøft i norsk langrenn, men litt leit er det, ja, sier Dæhlie om Krüger-vrakingen.

Vidar Løfshus tar ut resten av VM-troppen Du trenger javascript for å se video.

– All grunn til å være skuffet

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum forteller at å vrake en olympisk mester er «det loddet som følger med denne stillingen», når han av NRK blir spurt om avgjørelsen.

Han forteller at de har så mange gode utøvere at var vanskelig å finne holdepunkter for å vrake noen som helst. Dermed endte landslagsledelsen opp med en skjønnsmessig vurdering i tillegg til resultatene.



PRESENTERTE LAGENE: Eirik Myhr Nossum og Vidar Løfshus. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Når det gjelder Krügers reaksjon, sier Nossum følgende:

– Han hadde all grunn til å være skuffet og misfornøyd med det, og han var selvfølgelig skuffet. Vi gikk oss en god skitur sammen dagen etterpå og pratet sammen, så vårt forhold er på ingen måte ødelagt av det, sier han, og avslører også at det var mange og lange diskusjoner blant ledergruppen, men at de til slutt falt ned på en avgjørelse alle var enige om.

«Hvorfor ikke trekke lodd?»

Avslutningsvis forteller Nossum at han også hadde lest NRK-ekspert Torgeir Bjørns kommentar til uttaket av tremilslaget. Bjørn mente det var så jevnt blant de fem aktuelle at man nesten kunne trukket lodd.

– Jeg leste den saken og på et tidspunkt da jeg var på mitt mest fortvilte, for dette gikk innpå meg og jeg synes det var tøft, at jeg nesten vurderte å si «fanken, hvorfor ikke? Vi har ikke noen måte å skille disse på, så hvorfor ikke trekke lodd?», forteller Nossum.

– Jeg hadde to-tre døgn jeg synes var tøffe. Jeg trodde på forhånd at dette skulle jeg klare å se mer svart/hvitt og pragmatisk på, men dette var tøft og vanskelig. Jeg måtte bruke litt tid for meg selv. Jeg tror kona så en litt annen mann enn hun har sett før. Jeg var ikke helt meg selv i de dagene. Tårer? Nei, men det var jammen ikke langt unna, sier allroundtreneren.

Det norske sprintlaget på damesiden blir følgende fem:

Kristine Stavås Sistad, Maiken Caspersen Falla (personlig friplass som regjerende mester), Tiril- og Lotta Udnes Weng, samt Mari Eide.

På herresiden er følgende fire sprintere tatt ut:

Johannes Høsflot Klæbo, Finn-Hågen Krogh, Emil Iversen og Sindre Bjørnestad Skar. Det betyr at Eirik Brandsdal er reserve på sprinten i VM.

Laget til 15 kilometer med skibytte for damer:

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Therese Johaug, Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg.

Slik er Norges VM-tropp:

Kvinner:

Therese Johaug, Tiril Udnes Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ragnhild Haga, Ingvild Flugstad Østberg, Lotta Udnes Weng, Maiken Caspersen Falla, Kari Øyre Slind, Heidi Weng, Kristine Stavås Skistad, Mari Eide, Ane Appelkvist Stenseth.

Menn:

Johannes Høsflot Klæbo, Sjur Røthe, Sindre Bjørnestad Skar, Simen Hegstad Krüger, Martin Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund, Didrik Tønseth, Emil Iversen, Finn-Hågen Krogh, Eirik Brandsdal.