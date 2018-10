Løfshus om Northugs bok-innrømmelse: – Du så det på hele kroppsspråket hans

Northug tar i boken «Min historie» leseren gjennom hvordan han opplevde den enorme suksessen på hjemmebane. Northug vant tremila og ble stafetthelt for Norge.

Og på den gjeveste distansen av dem alle, nemlig femmila, endte det med nok en seier foran et ellevilt publikum i Kollen.

– En annen utgave

Etter den dagen skjedde det noe med Northug. Motivasjonen var ikke der, forteller han i boken. Det er også på dette tidspunktet, våren 2011, at Vidar Løfshus blir ansatt som landslagssjef.

– Det stemmer bra med den oppfatningen vi har hatt av Petter etter femmilsgullet han tok i VM, selv om han presterte på veldig høyt nivå etter det også. Men det var en annen utgave av Petter etter 2011. Det han sier der, det er sånn vi har oppsummert det internt i skiforbundet også, sier Løfshus til NRK.

NY BOK: Slik ser Petter Northugs selvbiografi ut. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

«Handlet ikke lenger om liv og død»

«Ski-VM var over. Og noe i meg var forandra. Det var som om jeg hadde kommet ut av en snøhule etter syv år», heter det i boken.

«Den sulten som alltid hadde vært der, som jeg hadde våknet med hver dag siden jeg var liten gutt, var borte. Det handlet ikke lenger om liv og død, det handlet om å ha det behagelig. Jeg trente fortsatt, men ikke som før».

Kroppsspråket

SESONGKLAR: Petter Northug, her fra landslagets treningssamling i Molde i september. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det er en konklusjon Løfshus kjenner igjen.

– Jeg merket det best på at han var veldig bakpå på en del samlinger, allerede da vi møttes våren 2011. Da var han sjeldent bakpå. Du så det på hele kroppsspråket hans at sulten var mer laber, sier han.

– Så tror jeg han var motivert før 2015 (Falun-VM), for å vise verden hvem han egentlig var.

Fikk streng beskjed av treneren

Etter 2011 ventet et mesterskapsfritt år og i 2013 var det duket for VM i Val di Fiemme. Northug forteller at ikke alle var like fornøyd med det de så av ham i opptakten til mesterskapet.

JOBBET TETT SAMMEN: Petter Northug og Trond Nystad, her fra et verdenscuprenn i finske Kuusamo november 2013. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

«En dag tok landslagstrener Trond Nystad meg til side. Han var bekymret. Sa at jobben som ble gjort, var for dårlig. Jeg hørte på ham, var til og med enig, men når alt kom til alt, var jeg ikke motivert nok», står det i boken.

Northug endte med å ta to gull og ett sølv. Så reiste han til både Drammen og Falun og vant verdenscuprenn. Sesongen 2013 var knallsterk, slår Northug fast.

– Men jeg visste det innerst inne. Det var bare et tidsspørsmål før alt raknet, sier skistjernen til forfatteren.

Noen måneder senere brøt Northug med landslaget. Han forteller at han på pressekonferansen ble spurt av en journalist om han hadde slitt med motivasjonen. Northug svarte nei.

«Men sannheten var at jeg fortsatt var tom etter VM i Oslo», innrømmer han i dag.

– Ikke noe aldershjem

Northug har mellom 2013 og 2018 vært privatløper med sin helt egen avtale under sommerhalvåret. Det valget har gitt både store opp- og nedturer. Men denne sesongen var ingenting annet enn en retur til landslaget aktuelt for ski-ledelsen.

På spørsmål om hvor viktig det var å stille krav til Northug før årets inntreden på landslaget, med skistjernens motivasjon de siste årene som bakteppe, svarer Løfshus slik:

– Han skjønner at det ikke er noe aldershjem han er på. Det er ikke noe rekonvalesens for noe som helst. Han vet hva som gjelder, får målt seg på samling. Det er Arild Monsen som er tettest på, men jeg har hatt noen samtaler med ham om emnet. Han vet at hvis han ligger på latsiden, så blir det lite oppgaver å få utover vinteren, avslutter Løfshus.