Løfshus om Northug: – Det begynner å haste noe voldsomt

Northug sliter med en forkjølelse og stiller derfor ikke til start på torsdagens NM-sprint på Gåsbu.

Det var først og fremst under sprinten på NM at Petter Northug skulle bevise for langrennsledelsen at han var god nok for OL-troppen.

Nå har Northug kun én mulighet igjen til å sikre seg OL-billett. Den kommer i Planica om en drøy uke.

– Dette bedrer ikke mulighetene hans, i hvert fall. Han har bare 10 dager igjen, så det begynner å haste noe voldsomt, akkurat som det gjør for Ole Einar Bjørndalen, kommenterer landslagssjef Vidar Løfshus til NRK.

– Verdenscup teller mer enn NM, men vi har sagt at når det gjelder sprint er NM et uttaksrenn, sier han.

Landslagssjef Vidar Løfshus. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Håp om bedring

Løfshus har likevel ikke gitt opp håpet om å se Petter Northug i aksjon under NM.

Etter torsdagens sprint i klassisk stil fortsetter NM på Gåsbu med 15 kilometer fri teknikk fredag. Lørdag er det 30 kilometer fellesstart med skibytte. Den sistnevnte øvelsen passer tradisjonelt sett Northug godt.

– Ifølge Stig Rune (Kveen) er det en lett forkjølelse, og han er på bedringens vei, så det er håp om at den slipper til helgen, forteller han.

– Det viktigste for en toppidrettsutøver er å holde seg frisk, og det har ikke Petter klart denne sesongen, og det er veldig synd.

– Små sjanser

NRKs ekspert Fredrik Aukland ser på Northugs OL-sjanser som veldig små etter sykdommen.

– Sjansene for at han kommer til OL er nå veldig små. Han har én mulighet, og den må han bruke hundre prosent. Ellers tror jeg OL er kjørt, sier Aukland.

Ekspertkommentator Torgeir Bjørn mener det er under 50 prosents sjanse for at Northug kommer seg til OL.

– Det at han ikke går NM-sprinten betyr at han bare har en mulighet til å overbevise landslagsledelsen og det er i Planica.

– Han er avhengig av å gjøre et bra løp der, og muligens være i finalen og på pallen, for i det hele tatt kunne få gå noen sprint i OL, forteller han.

Northugs trener Stig Rune Kveen forteller at Northug er svært skuffet nå.

– Han ønsker å gå skirenn. Når du våkner og er forkjølet, er det kjipt, sier han.

