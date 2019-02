Vidar Løfshus opplyser at han søker nye utfordringer etter sesongen og slutter som sjef for langrennslandslagene.

– Det er ikke noe hokus pokus. Det har vært en lang prosess. Kontrakten min går ut i mai. Det er selvsagt veldig vemodig. Denne perioden av yrkeslivet er veldig spesiell. Du kan ikke få en bedre jobb enn dette, sa Løfshus på onsdagens pressekonferanse.

Løfshus forteller at valget ikke er tatt ut av det blå, og at han har vurderte fremtiden i en lengre periode.

– Jeg har vært i tenkeboksen i én og halve måneden. Nå får Skiforbundet tid til å finne en erstatter, sier Løfshus.

Opp- og nedturer

AVTROPPENDE: Vidar Løfshus har vært landslagssjef siden 2011, i mai gir han seg. Foto: Anders Engeland / NRK

I sin åtte år lange periode som landslagssjef har Løfshus vært sentral i både det positive og det negative som har hendt norsk langrenn.

– Jeg behøver ikke å være beskjeden, jeg tør å påstå at disse 12 årene har vært en knallsuksess, sier Løfshus.

I tillegg til en drøss med gullmedaljer i mesterskap og stor suksess for norske løpere i verdenscupen, har Løfshus også vært landslagssjef i en turbulent tid for norsk langrenn.

For i 2016 kom det på få måneder dopingsaker som involverte Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug.

– De to mest trasige situasjonene var Sundby-saken og Johaug-saken. Utfallene der var veldig spesielle. For Martin sin del var det veldig urimelig, når (Chris) Froome blir frikjent og Martin fortsatt har den dommen hengende over seg. Når det gjelder Therese Johaug fikk hun fortsatt en god behandling i domsutvalget i NIF, så kom det noen runder som var helt uforståelige, sier Løfshus til NRK.

Northug-konflikten

Men det er ikke bare de to dopingsakene som har satt søkelys på den avtroppende landslagssjefen. Det samme har konflikten med den tidligere skistjernen Petter Northug.

– Hva tenker Petter Northug i dag?

– Petter Northug tenker nok ikke så mye i dag, han tenker nok at det er en god kompis som slutter i skiforbundet. Vi har et godt forhold, men det var noen år da han stod utenfor skiforbundet at vi ikke var enige, sier Løfshus til NRK og fortsetter:

KONFLIKT: Petter Northug, som tidligere denne sesongen ga seg, har hatt sine konflikter med Vidar Løfshus. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Hvis jeg sier at jeg tenker som toppidrettsutøver som landslagssjef, så tenker i hvert fall ikke han noe mindre som en toppidrettsutøver. Da blir du forbannet når du havner utenfor laget

Etter 2013 sesongen valgte Northug å gå ut av landslaget, for å satse på egen hånd. Det gikk ikke som planlagt for Mosvik-løperen. OL i Sotsji ble en fiasko, og den gang var beskjeden fra Løfshus klar:

– Petter Northug har trent for dårlig.

Noen kjølige sesonger senere, var forholdet mellom Løfshus og Northug forverret ytterligere.

Lahti-mesterskapet ble en nedtur for medaljegrossisten Northug, og i mars like etter, ble han vraket av Løfshus til verdenscuprennene i Canada.

Da rant det over for trønderen.

– Han (Løfshus) har tråkket opp sin egen grav denne sesongen. Jeg trenger derfor ikke å si så mye, egentlig. Jeg tror fort at han kan forsvinne fra den stillingen han har nå, sa Northug da.