– Det er forholdsvis kaldt ennå, så det er ikke den store utfordringen i forhold til glid. Jeg tror det blir jevne forhold. Det er sagt det skal snø i hele dag, drysse litt hele tida, da blir det jevnt. Og jeg tror ikke forholdene forandrer seg så mye, og da kan man bruke de samme skiene hele veien, sier Løfshus rett før prologstarten i lørdagens sprint i fristil som innleder Tour de Ski.

På trening fredag var det sol og perfekte løyper. De kraftige snømengdene endrer premissene for åpningsrennet.

– Absolutt. Det er adskillig mye tyngre å gå i dag. Og det er ikke bare å sette seg i hockey i utforbakken, det må jobbes hele veien, sier Løfshus.

Nye forhold gir også nye taktiske utfordringer, ifølge NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

– I den lange utforkjøringa blir det så stor fordel å komme bakfra at hvis du har en luke på toppen, risikerer du å bli glidd inn igjen nedover, og det gjør at det kan være sånn at mange sparer seg til spurten, sier Aukland.

NYE UTFORDRINGER: Landslagstrener Tor-Arne Hetland og NRKs ekspert Fredrik Aukland tror på like, men tunge, forhold i Lenzerheide. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Urolig værmelding

Landslagssjefen Vidar Løfshus er adskillig mer bekymret for værmeldingen utover touren.

– Det er veldig urolig værmelding både i Oberstdorf og Val di Fiemme foreløpig, men det er et stykke fram i tid. Vi får ta det som det kommer, men det ser ut som det kan være en fordel å ha regnjakke, erkjenner Løfshus.

Temperaturer rundt null gir smøreteamene en ekstra utfordring.

– Det er forholdsvis mye skiftende fra dag til dag og forholdsvis mye nedbør, så spørs det hvilken side av 0 det havner, om det blir regn eller sludd eller god gammeldags snø som her, påpeker han.

Ikke råd til smørebom

Løfshus er klokkeklar på at Norge må treffe med skiene på samtlige sju etapper om det skal bli norske seirer i Tour de Ski.

– Ingen tåler en dag med dårlige ski for å vinne sammenlagt. Det er en av de viktigste tingene vi må passe på, at vi ikke bommer. Vi bommet litt en dag med Ingvild Flugstad Østberg i fjor, og da ble hun hektet litt av, så det er viktig å få til hver dag, fastslår Vidar Løfshus.