Løfshus beklager at han ga mediene skylden for Johaug-saken

Det kommer frem i en pressemelding fra Skiforbundet tirsdag kveld.

– Landslagssjef Vidar Løfshus beklager uttalelser om at media var medansvarlig for at Therese Johaug brøt antidopingreglene, heter det i meldingen.

– I intervjuer der Løfshus ønsket å forklare at et høyt medietrykk stresset langrennsorganisasjonen, på en måte som bidro til at det ble gjort en feil, kom det uttalelser som etterlater et inntrykk av at media er medansvarlige for Johaug-saken. «Det er media selvsagt ikke», sier Løfshus og beklager at dette ble feil fremstilt.

Skyldte på medietrykket

Det var på tirsdagens pressetreff at Løfshus kom med den oppsiktsvekkende påstanden, og anklaget media for å være en medvirkende årsak til at Johaug ble tatt med clostebol i blodet.

Til Adresseavisen (betalingsmur) sa landslagssjefen at han mener et stort medietrykk er årsaken til at Therese Johaug ble tatt med det forbudte stoffet clostebol i blodet.

– Vi var en stresset organisasjon. Da Martin-saken kom, var vi uten en sjeflege som kunne ta den støyten og forklare i fagterminologi hva som hadde skjedd. Det var litt armer og bein. Hadde vi holdt fokus bedre, hadde vi kanskje unngått det. Men det er lett å være etterpåklok, sa han til TV 2.

Og fortsatte:

– Ja, jeg synes jo den saken som kom fra en viss TV-kanal (TV 2) om medisinering i norsk langrenn, den viste seg å falle på sin egen urimelighet. Når da resten av media henger seg på, og lager en tsunami mot norsk langrenn på akkurat det fagområdet, da blir det tøft å stå imot.

Løfshus kom også med verbale angrep mot svenskene, og kom med påstander om doping blant svenske ishockeyspillere.

– Jeg tror Pettersson kanskje skal rydde i egen bakgård, det er ikke sikkert alt er like bra hvis man skulle ha gått «tre kroner» i sømmene heller, sa han, og siktet til det svenske hockeylandslaget.

Aukland: – Ikke heldig for løperne

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland ristet på hodet over Løfshus uttalelser.

– Jeg lurer på om skipresidenten og langrennskomiteen stiller seg bak det også, spurte Aukland.

– Dette kommer to dager før VM på ski starter. Det er meningsløst å komme med slike uttalelser på nåværende tidspunkt. Det kommer til å skape et voldsomt medietrykk, og det tror jeg ikke er heldig for de norske løperne, sa Aukland.