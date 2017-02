Onsdag morgen dro landslagssjef Vidar Løfshus på skitest sammen med smørerne i stedet for å bli med landslagsløperne på deres første pressekonferanse i VM.

Det skjer under ett døgn etter at han langet ut mot mediedekningen av sakene rundt Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug.

Da NRK oppsøkte Løfshus på VM-stadion i Lahti etter pressekonferansen nektet han så å svare på spørsmål.

– Avtaler med meg må du ta med Gro (Eide, pressekontakt). Jeg har sagt nok i det VM her, sa Løfshus til NRK før han forsvant inn i den norske smørebussen.

KRITISK: Landslagssjef Vidar Løfshus intervjues av svenske Expressen på tirsdagens pressekonferanse. Da sa han tydelig i fra om hvor misfornøyd han er med mediedekningen av norsk langrenns problemer. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NRK sendte en intervjuforespørsel til Eide allerede tirsdag kveld og fikk til svar at hun skulle sjekke med Løfshus om han kunne gi et intervju. Men etter det fikk NRK aldri noe svar.

Onsdag sendte NRK en ny melding til pressekontakt Eide, hun svarte da at hun hadde sendt en melding til Løfshus.

Da landslagssjefen kom ut fra smøretraileren, hvor NRK ventet, hevdet Løfshus derimot at han ikke hadde hørt noe fra Eide.

NRK spurte hva som er problemet. Løfshus svarte:

– Jeg må kjøre Niklas (Dyrhaug) hjem.

SESONGÅPNINGEN: Landslagssjef Vidar Løfshus (t.v.) og leder av langrennskomiteen Torbjørn Skogstad under en pressekonferanse før sesongåpningen på Beitostølen i november. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Hintet til dopingproblem i svensk hockey

Foranledningen til intervjunekten er de kritiske uttalelsene Løfshus kom med mot mediene på en pressekonferanse tirsdag.

Til Adressa (bak betalingsmur) sa Løfshus at det massive medietrykket var en medvirkende årsak til dopingdommen mot Therese Johaug. Dette trakk han tilbake og beklaget i en pressemelding senere på kvelden.

Løfhsus langet også ut mot svensk presse, spesielt Expressen, som han mener har vært kunnskapsløse i dekningen av astmasaken i norsk langrenn.

Overfor VG ba han svenskene rydde opp i sin egen bakgård samtidig som han hintet til at svensk ishockey har dopingproblemer.

Det er disse uttalelsene NRK ønsket en utfyllende kommentar til onsdag.

Ikke bevisst strategi

Ifølge norsk langrenns øverste politisk valgte leder, Torbjørn Skogstad, er det ikke et bevisst valg at landslagssjefen ikke er tilgjengelig for mediene dagen før VM starter.

– Nei, nå er Vidar i Lahti i Finland og jeg er på kommunestyremøte i Balsfjord. Jeg har ikke hatt noen påvirkning i forhold til det, sier Skogstad til NRK.

– Vil gårsdagens oppslag få noen konsekvenser for Løfshus?

– Vi diskuterer selvfølgelig ikke Vidars rolle og posisjon minutter før vi går inn i et verdensmesterskap. Så det har ikke vært et tema.

Tidligere onsdag skrev VG at Løfshus ble irettesatt av Skogstad etter tirsdagens angrep på mediene.

– En kommunikasjonsform jeg ikke synes er greit, sier Skogstad til avisen om episoden.

Vil ha åpenhet

Etter kritikk om manglende åpnhet i norsk langrenn pågår det nå et omdømmeprosjekt under ledelse av Gro Eide. Prosjektet er ikke avsluttet.

I januar la ikke Skogstad, som er leder av langrennskomiteen, skjul på at dette er viktig for norsk langrenn.

– Vi er i en situasjon der det er viktigere enn noen gang å fremstå som åpne, sa Skogstad til Adressa i januar.

Skipresident Erik Røste vil kommentere Løfshus sin intervjunekt onsdag.

– Han uttaler seg ikke om det. Det er langrennskomiteen som øverste ansvarlig for langrenn i skiforbundet og som har ansvarlig for Løfshus og de andre. Leder Torbjørn er rett mann i denne sammenhengen, skriver informasjonssjef i Norges Skiforbund, Espen Graff, i en sms til NRK.