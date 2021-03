Lodes ekstreme reise: Fra dopingdom til Norge-debut

Det er et stolt øyeblikk.

I flomlyset på lille Victoria Stadium i Gibraltar synger Marius Lode «Ja, vi elsker» med innlevelse.

Han skal debutere på det norske A-landslaget. 28 år gammel.

Det er bare noen lagkamerater mellom Lode og en annen jærbu, Erling Braut Haaland (20), under nasjonalsangen.

Sist de spilte på samme lag var i en treningskamp for Bryne mot Brodd i januar 2017, et par måneder etter nedrykket til 2. divisjon.

Nå er den ene regjerende seriemester og den andre toppscorer i mesterligaen.

Men historien kunne fort vært en helt annen for Lode.

Ett års utestengelse

8. oktober 2015: På en pressekonferanse sitter en tydelig preget Lode sammen med alvorstunge Bryne-ledere.

Lode har fått en dopingdom. Og er utestengt fra all idrett i ett år.

– Det var ei veldig tøff tid. Det skal jeg ærlig innrømme. Men det er et kapittel jeg har lagt bak meg, sier Lode til NRK.

En knust Marius Lode på pressekonferansen i 2015 etter at han ble dpongtatt og utestengt i ett år. Foto: Erik Sergio Auklend / NRK

Han ønsker ikke å utdype noe mer om dopingdommen overfor NRK – noen dager før han skal slutte seg til landslagstroppen i spanske Marbella.

Der har Lode allerede oppholdt seg i flere uker med Bodø/Glimt.

Men i klubbens egen podkast, 4-3-3, åpner han opp om hva som skjedde to dager før en kamp mot Sogndal en vårdag i mai. Han tok en kapsel ritalin, som søsteren med ADHD-diagnose brukte, for å roe seg ned før en eksamen.

Da dopingjegerne dukket opp etter kampen mot Sogndal, skjønte Lode at han var i trøbbel.

– Jeg sa på dopingtesten at jeg hadde tatt dette preparatet, og la aldri skjul på det. Jeg ga tydelig beskjed til legene, forteller Lode i podkasten.

Jobbet på restaurant

Dommen var uansett tøff å svelge – både for Lode og Bryne.

Ole Hjelmhaug, som i juli 2016 overtok som hovedtrener i Bryne, var en av dem som brukte mest tid på å støtte Marius Lode.

Han var assistenttrener og toppspillerutvikler i klubben da dopingbomba detonerte på Jæren.

– Jeg følte et enormt ansvar både som toppspillerutvikler, trener og medmenneske, sier Hjelmhaug, som fortsatt holder god og jevnlig kontakt med Lode.

Tidligere Bryne-trener Ole Hjelmhaug støttet Marius Lode etter dopingdommen. Og gleder seg over at han fikk sin A-landslagsdebut som 28-åring. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Det var jo synd på gutten, det var en trist tid. Men vi måtte snu oss fort rundt for å få han på føttene igjen. For selvsagt var dette tøft for Marius, sier Hjelmhaug til NRK.

Utestengelsen betød at Lode ikke kunne trene med Bryne – eller være tilknyttet noe idrettslag.

Inntekten fra fotballen forsvant.

– Jeg måtte tenke nytt, sier Lode i podkasten.

Og søkte jobb på Møllehagen restaurant på Bryne. Som servitør.

– Jeg måtte dra rett fra skolen, jobbe på restauranten fra tre til elleve om kvelden. Så hjem og sove. På igjen neste dag. Først skole, så jobb. Men det var erfaring det også. Og jeg ble veldig fascinert av restaurantyrket, det å servere, være i serviceyrket. Men det var litt rart å servere mange du kjente, særlig kompiser og tidligere lagkamerater. Og ta imot matbestillinger fra dem, sier Lode i podkast-samtalen med Niklas Aune Johnsen, som er innholdsprodusent for sosiale medier i Bodø/Glimt.

Ble koronasmittet

Og i Nord-Norge og Glimt har Lode virkelig funnet seg til rette.

– Vi har fått en veldig god treningskultur som har passet meg veldig godt. Og en spillestil som kler mine ferdigheter veldig godt, sier Lode, som også fikk mer orden på tankene i hodet – ved hjelpt av klubbens mentale trener, Bjørn Mannsverk.

Tre sesonger i Glimt har gitt opprykk fra 1. divisjon, seriesølv i 2019 og så – den helt elleville 2020-sesongen

En gul bølge feide over fotball-Norge.

Solen skinner på Marius Lode, som har vært flere uker i Spania. Først med Glimt, nå med Norge. Foto: Niklas Aune Johnsen / Bodø/Glimt

Rekordene falt.

Og den raske midtstopperen fikk stadig mer ros og anerkjennelse. Det ga landslagsplass – sammen med klubbkameraten Patrick Berg.

Men igjen fikk Lode føle på at fotballen, og livet, svinger.

Han ble koronasmittet på landslagssamlingen i Oslo, havnet i isolasjon på et hotellrom og mistet gullkampen mot Strømsgodset i Drammen.

– Det var en spesiell følelse å sitte på hotellrommet og se laget sitt – og klubben en har blitt så glad i – sikre seriegullet, som en har vært med i de fleste kampene. Og så se guttene ta på seg gullhattene, gullskjerf og gå rett i pilsen, smiler Lode til NRK.

Men i smittevern-bobla med Glimt og landslaget i Spania har Lode holdt seg frisk.

Og uventet for de fleste valgte Ståle Solbakken å starte med den raske midtstopperen i sin første kamp som landslagssjef.

Det gledet hans gamle trener i Bryne.

– Det var stort å se Marius debutere, sier Ole Hjelmhaug.

– Og det første riktige han gjorde i karrieren var å gå til Bryne. Her fikk han spille fast, tok steg raskt og preget laget, sier Hjelmhaug.

Takker klubben

Og Lode selv er glad for årene han fikk i Bryne etter overgangen fra Frøyland foran 2012-sesongen.

Også motgangen med dopingdommen mener 28-åringen har gjort ham sterkere.

Marius Lode tror både han – og Erling Braut Haaland – fikk gode ryggsekker med seg fra Bryne videre ut i verden.

– Jeg tror begge to kan takke klubben for den utviklingen vi har hatt. Og fått på plass de verdiene med tanke på treningsarbeid. På Jæren ligger det drivkraft og hardt arbeid i bunnen. Og det er veldig kjekt at Erling og jeg kan samles med landslaget, avslutter Marius Lode.