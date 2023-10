Håvard Bentdal Ingvaldsen er årets sprintkomet i norsk friidrett, og sjokkerte både seg selv og alle andre da han tok seg til VM-finale i august.

Nå belønnes 400-meterløperen med landslagsplass, hvor han plasseres i gruppa med dem forbundet tror vil gjøre det godt i OL. Med landslagsstatus følger også mer økonomisk støtte fra forbundet.

– Det er veldig stort og gøy å få være med der. De får enda bedre og tettere oppfølging, det har mye å si for satsingen min, sier 21-åringen.

VM-FINALE: Bentdal Ingvaldsen hadde utrolig sportslig suksess denne sesongen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Prestasjonene gjennom sesongen har ikke bare ført Ingvaldsen inn på landslaget, han er også én av tre nominerte til «Rising Star» – årets gjennombrudd i europeisk friidrett.

– Det er veldig stort. Nå er jeg invitert til Litauen for å være med på utdelingen.

Prisutdelingen er i Vilnius 21. oktober. Ingvaldsen er nominert sammen med italienske Mattia Furlani (høyde) og nederlandske Niels Laros (langdistanse).

– Aldri hatt mer selvtillit

NRK møter nordmannen på Olympiatoppen i Oslo. Nå er treningen mot en ny stor sesong i gang. Til sommeren venter både EM og OL, hvor målet er henholdsvis medalje og finaleplass.

– Jeg har aldri hatt mer selvtillit og motivasjon enn jeg har nå. Jeg ser veldig lyst på fremtiden, smiler Ingvaldsen.

For fire år siden var hans personlige rekord på 400 meter 50,60 sekunder. Nå er den utrolige 44,39, over seks sekunder raskere. Fra å være en middels norsk juniorløper er han nå en del av den ypperste verdenseliten.

INNENDØRS: Ingvaldsen under en innendørs treningsøkt på Bislett stadion. Foto: Anders Engeland / NRK

Fremgangen har kommet etter målrettet trening gjennom mange år. 21-åringen skal fremdeles bli sterkere og raskere, men han kjenner seg allerede langt bedre rustet til å stå den fryktede 400-meterdistansen.

– Jeg har ikke like mye respekt for den distansen som jeg hadde før. Før visste jeg at jeg skulle ut på en runde, og at det kom til å bli hardt. Det er en veldig hard distanse, men nå har jeg det ganske gøy med å løpe en runde, forteller Ingvaldsen.

– Ganske surrealistisk

Nå blir han gjenkjent både på butikken i Moelv og i Europas storbyer.

– Jeg tror jeg aldri har stått så lenge og skrevet autografer før som i Zürich og Brussel.

For to år siden ble han smått «starstruck» da han møtte Karsten Warholm under NM. Nå er han blitt vant til å varme opp side om side med sprintstjernen Noah Lyles og resten av verdenseliten.

– Det er ganske surrealistisk å være en av dem.

– Før måtte jeg meg på stevner på Lillehammer og i Oslo. Nå blir jeg prioritert inn på de største Diamond League-stevnene, beskriver stortalentet.

PÅ MØLLE: Håvard Bentdal Ingvaldsen skal trene mer på Olympiatoppen fremover. Det har han ikke gjort tidligere. Foto: Anders Engeland / NRK

Sponsorer på jakt

Han forteller også at flere sponsorer har meldt sin interesse etter braksuksessen. Også de største skoprodusentene kjemper om Ingvaldsens signatur.

– Det var noen skomerker som ringte dagen etter forsøket mitt i VM. Jeg er ikke helt sikker på hvilken jeg skal velge, men jeg håper på en skoavtale, sier han.

Mamma Mari Ann Bentdal merker også at sønnen er mer lukrativ for sponsorer enn tidligere. Men som trener sørger hun for at treningen har høyeste prioritet.

TEAM: Mamma Mari Ann følger opp sønnen tett. Foto: Anders Engeland / NRK

Det er heller ikke et problem med en så ambisiøs idrettsmann som sønn.

– Det er ikke bare talent som får folk til toppen. Det er mye dedikert jobb gjennom flere år og prioriteringer som Håvard gjør hver dag, forteller mamma.

Det er med andre ord ingen fare for at sønnen skal ta helt av etter suksess og økt oppmerksomhet.

– Vi merker at han har blitt en mer offentlig person. Men Håvard er rolig og takler det bra. Han har beina godt plantet på jorda.