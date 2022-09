Liverpools marerittkveld var allerede godt i gang, men etter en drøy halvtime gikk det fra vondt til verre med Trent Alexander-Arnold i hovedrollen.

For selv om det var stopper Joe Gomez som gjorde den første feilen da han rotet vekk ballen på egen halvdel, har bildene av Alexander-Arnold påfølgende opptreden gått verden rundt i timene etter kampen.

23-åringen havnet rett ved ballen da Andre-Frank Zambo Anguissa dro seg inn i boksen og spilte vegg med Piotr Zielinski, før Anguissa enkelt satte ballen i mål alene med keeper. Men gjennom hele sekvensen stod Alexander-Arnold plantet på samme sted, uten å gjøre noen innsats for å stoppe det.

– De første 45 minuttene var flaue for Liverpool, spesielt defensivt. Hverken som trener eller spiller kan du ikke akseptere manglende innsatsvilje, når folk ikke løper eller ønsker å jobbe hjem. Gomez gjorde feilen, men du må komme deg hjem og hjelpe lagkameratene dine, og Trent gjorde ikke det, sa tidligere Manchester United-stopper Rio Ferdinand om situasjonen på BT Sports sending.

SJOKKERT: Robbie Fowler kalte Liverpools forsvarsspill sjokkerende, og var lite imponert av Alexander-Arnold. Foto: DAVE THOMPSON / AP

Liverpool-legende reagerer

Ved siden av seg hadde han Liverpool-legenden Robbie Fowler, som kalte Liverpools forsvarsspill «sjokkerende».

– Joe Gomez kommer til å få all kritikken for sin prestasjon før, men se på mangelen på innsatsvilje fra Alexander Arnold. Du kan ikke ta han på det offensive, men defensivt kan du plukke han i stykker fordi han viser ikke det samme ønsket til å forsvare som han gjør til å komme seg fremover på banen, og det er feil. Liverpool var sjokkerende defensivt, sa Fowler.

Like før pause satte Napoli inn 3-0, og spikeren i kista for kampen. Igjen havnet Alexander-Arnolds forsvarsspill i fokus.

– Vi snakker så ofte om hvor dårlig Alexander-Arnold er til å forsvare. Hvis han heller ikke produserer i motsatt ende er han en byrde for laget. Han posisjonerer seg på feil, og på det tredje målet lar han en spiller bare gå forbi han, sier tidligere Manchester City-forsvarer Richard Dunne.

Se situasjonen her:

Bilder fra TV 2 Sport Premium. Du trenger javascript for å se video. Bilder fra TV 2 Sport Premium.

– Stort problem

Etter en svak sesongstart har flere stilt seg spørsmålet om hva som har skjedd med Liverpool. Lagets tidligere stopperkjempe Jamie Carragher mener forsvarsrekka er i trøbbel, og trekker spesielt frem Alexander-Arnold.

BØR BYTTE POSISJON: Jamie Carragher mener Liverpool bør vurdere å flytte backen opp i banen. Foto: PETER POWELL / Reuters

– Når han settes under skikkelig press så viser de defensive problemene seg enda mer, og det er et stort problem for han nå, sier Carragher.

Han lurer på om tiden er inne for å flytte Alexander-Arnold opp i banen, for å maskere de defensive problemene. Carragher mener backen har noen ekstraordinære egenskaper offensivt, men tror aldri han kommer til å bli god defensivt.

Hvis Liverpools form vedvarer kan han bli et problem i sin posisjon bakover på banen.

– Når Liverpool ikke lenger er et av de beste lagene i England eller Europa så må de forsvare seg mer, og så vil de ha flere kvelder som dette. Og da vil de defensive svakhetene hans vise seg, sier Carragher.

Ikke redd for sparken

Sesongstarten til Liverpool har vært svak. Laget var ventet å kjempe med Manchester City om ligagullet, men har kun vunnet to av sine første seks kamper i ligaen. Etter tapet mot Napoli er de også i trøbbel i gruppespillet i Mesterligaen.

Alexander-Arnolds backkollega Andrew Robertson mener laget må ta seg en titt i speilet.

– Ikke i nærheten av godt nok, og vi kan ikke se på det på noen annen måte enn det. Det hadde bare vært tullete av oss. Vi må se på oss selv, og se på oss selv individuelt før vi se på kollektivet. Gjøre vi nok for laget? Spiller vi som vi vil spille? Gjør vi det vi skal gjøre? Fordi det ser ikke sånn ut, sier han til klubbens egen nettside.

IKKE REDD FOR SPARKEN: Jürgen Klopp er ikke redd for å få sparken foreløpig. Foto: Frank Augstein / AP

Stopperkjempe Virgil van Dijk mener det ikke hjelper å peke på enkeltpersoner i krisen de befinner seg i.

– Nøkkelen er å holde sammen. Hvis man begynner å skylde på andre og ikke ser på seg selv, eller skaper negativitet rundt klubben, så kommer vi oss ikke ut av dette, sier van Dijk.

Men tross den svake sesongstarten er ikke hovedtrener Jürgen Klopp bekymret for å få sparken foreløpig.

– Ikke egentlig, men hvem vet. Våre eier er rolige og forventer at jeg skal løse situasjonen, og tenker ikke at noen andre skal løse det. Det er sånn de ser det. Når de endrer mening sier de vel i fra, sa han på pressekonferansen etter kampen.