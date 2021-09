Liverpools supertalent ut på båre – frykter alvorlig skade: – Føler virkelig med ham

Sandefjord ydmyket Vålerenga

Sandefjord tok et nytt steg bort fra nedrykk med 3-0 over et Vålerenga-lag som knapt skapte sjanser i Eliteserien søndag.

På de syv siste eliteseriekampen står oslolaget nå med fattige én seier, og medaljesjansene blir stadig svakere. TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er krystallklar om det osloklubben presterer denne sesongen.

– Det ble snakket om gull. Vålerenga var tippet høyt på tabellen, så de kommer jo til å skuffe også denne sesongen. Det er en stor, stor nedtur for dette prosjektet til Fagermo, sa Mathisen i TV 2s FotballXtra-studio søndag.

William Kurtovic, et selvmål av Fredrik Oldrup Jensen og Vidar Ari Jónssons åttende mål for sesongen gjorde at de blåkledde er ni poeng over nedrykksstreken. Vålerenga på sin side er nede på 6.-plass med fem poeng opp til Lillestrøm på 3.-plass.