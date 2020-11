Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det har handlet mye om skadeproblemer for Liverpool i det siste, og særlig har Virgil van Dijks langtidsskade kastet mørke skygger over Anfield. Tirsdagens mesterligakamp mot Atalanta viste at det likevel ikke er snakk om noen total krise for manager Jürgen Klopp.

Liverpool vartet nemlig opp med festfotball i Bergamo, anført av angrepsrekka med Sadio Mané, Mohamed Salah og Diogo Jota.

– Klopp burde bare ta av seg hatten, eller kapsen eller hva det er, når han ser sånn fotball. For en rytme, sa TV2s ekspertkommentator Nils Johan Semb da Jota satte inn 5–0 etter 54 minutters spill.

Hyllet Jota: – Helt overlegen

Den tidligere landslagssjefen var mektig imponert, og det er ikke rart.

FESTFOTBALL: Diego Jota og Sadio Mané hadde mye å være glad for i Bergamo. Foto: Luca Bruno / AP

Da Jota satte inn 5-0, var det hans tredje mål for kvelden. Det kom etter at han ble nydelig satt opp av Sadio Mané.

– Han er helt overlegen, sa Semb om Jotas strålende avslutning.

Bare fem minutter tidligere hadde Mané selv scoret trygt, etter en strålende gjennombruddspasning fra Mohamed Salah. Og da var det bare to minutter siden Salah hadde scoret, etter et løp som startet midt på egen banehalvdel.

Hyllet Salah: – Vidunderlig

Salah mottok en strålende langpasning, stormet framover og vendte vekk en forsvarer, før han kontrollert skrudde ballen i krysset med venstrebeinet.

– Ingen i verden gjør det bedre i akkurat den situasjonen. Det er vidunderlig, sa Semb om Salahs 21 mesterligamål for Liverpool.

Dagens rødkledde var likevel portugiseren Diogo Jota, som har fått en kanonstart i Liverpool-trøya. Både da han satte inn 1–0 og 2–0 viste han en enorm ro i avslutningsøyeblikket.

65 minutter ut i kampen overlot han plassen til Firmino, etter sitt første hat trick for Liverpool. Han står dermed med fire mål på tre kamper i mesterligaen.

Beholdt kapsen, fikk gult kort

Mot slutten av kampen kom Atalanta til sjanser, men uten å være i nærheten av å true gjestenes poengfangst.

– En vidunderlig kveld med vidunderlige scoringer, oppsummerte Nils Johan Semb.

ENGASJERT: Liverpool-manager Jürgen Klopp. Foto: ALESSANDRO GAROFALO / Reuters

Liverpool har dermed fått en perfekt start på mesterligaen med tre strake seirer og 8–0 i målforskjell.

Jürgen Klopp beholdt likevel kapsen på og var selv på 5–0 såpass engasjert at han kjeftet på seg et gult kort.

I kveldens andre kamp i denne gruppa, vant Ajax 2–1 over Midtjylland. Det avgjørende målet ble scoret av Dušan Tadić, som først i siste liten kom inn i troppen etter å ha vært ute med covid-19.

Atalanta og Ajax står begge med fire poeng, mens danskene ligger poengløse på bunn av tabellen.