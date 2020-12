Liverpools første poengtap på Anfield

Messi misser årets siste kamp

Ein ankelskade set Lionel Messi ut av laget som skal møte Eibar i La Liga tysdag, i årets siste kamp for Barcelona.

Men skaden er ikkje verre enn at Messi er venta tilbake på treninga før helga, når Barcelona møter Huesca.

Messi har spela 18 kampar og scora 10 mål for klubben denne sesongen, men han har mista to i desember.

Sist helg scora han sitt mål nummer 644 for Barcelona, og slo dermed Pelés 643 for Santos. Ingen har scora fleire for ein og same klubb.

Messis kontrakt med Barcelona går ut til sommaren, og han har derfor frå nyttår lov til å forhandle med andre klubbar, om han vil.

Barcelona har hatt ein litt trøblete sesong etter deira standard, men er likevel nummer fem, åtte poeng bak ligaleiar Atletico Madrid.