Liverpool ydmyket United: – Tror nesten ikke det man ser

– Det er uakseptabelt. Vi har skuffet fansen.

Det er dommen fra Manchester United-manager Erik ten Hag etter at Liverpool vant utrolige 7-0 på Anfield søndag kveld.

For en måte å vinne rivaloppgjøret på, en kamp som er stemplet som den kanskje aller største klassikeren i engelsk fotball.

– Tror nesten ikke det man ser

Liverpool var best fra start til slutt og vant fullt fortjent mot et United-lag som var favoritter før kampstart.

7-0 er tidenes største seier i kamper mellom Liverpool og United.

United-tapet er det største på 91 år, de har aldri tapt med større siffer i en tellende kamp.

Det sier sitt om hva vi ble vitne til søndag kveld.

– Dette har etter hvert blitt en ydmykelse for Manchester United, slo Vsport-kommentator Kasper Wikestad fast.

– Man må klype seg litt i armen, og man tror nesten ikke det man ser. United blir henrettet her, sier ekspertkommentator Nils Johan Semb til samme kanal.

Liverpool-angrepet fikk gjøre som de ville da laget knuste sine formsterke erkerivaler Manchester United hele 7-0 på hjemmebane i Premier League søndag. Foto: CARL RECINE / Reuters

Kritisk Neville

En som lar seg irritere av klasseforskjellen i rivaloppgjøret, er Gary Neville.

Den frittalende Sky Sports-eksperten og tidligere United-spilleren har lite til overs for det han fikk se av sitt tidligere lag søndag.

– Jeg sa at dette var den ultimate testen for United. I slike kamper kan ting bryte fullstendig sammen, og det er dette som har skjedd. Alle i den bakre fireren gjorde feil på de tre første målene. Kampen ble avgjort på fem minutter, sier Neville på Sky Sports etter den grusomme åpningen på andre omgang fra United.

Keane: – Jeg hadde gått i skjul

En annen United-legende som er i harnisk søndag, er ikke overraskende Roy Keane.

Han setter inn en like hard muntlig overhaling av sin gamle klubb som han pleide å takle motspillere i gamle dager.

– En sjokkerende dag, innleder han på Sky Sports.

– De erfarne spillerne var pinlige, de viste ikke noen lederegenskaper i det hele tatt. Og målene de slapp inn var sjokkerende. En tøff dag for United, sier han.

Men de som tror Keane ga seg med det, de tar feil.

– Takk gud for at jeg aldri var en del av et Manchester United-lag som har blitt slått med så mye. Hvis jeg hadde blitt slått 6-0 eller 7-0, hadde jeg gått i skjul. Jeg hadde blitt meldt savnet i et par måneder. Det er faktisk såpass ydmykende, sier han.

Roy Keane og Gary Neville er nådeløse med gamleklubben. Foto: GLYN KIRK / AFP

Reagerer på oppførsel

Keane forteller at han midtveis i kampen la merke til noe annet som irriterer ham.

– Det er mye snakk om konsentrasjon, men i pausen før andre omgang så jeg United-spillere smile og le mens de kom ut av tunellen. De spøkte med ansatte på Anfield mens de lå under 0-1. Jeg liker ikke å se slik søppel, du er her for å gjøre en jobb, det er stor gutt-greier. Glem latter og tull, sier han oppgitt.

Og særlig United-kaptein Bruno Fernandes får passet sitt påskrevet.

– Kroppsspråket hans i dag var intet annet enn skammelig. En veldig talentfull gutt, og han er kapteinen, men kroppsspråket, den stadige veivingen med armene, at han ikke tok defensive løp ... Du er ikke fornøyd med ham i garderoben etter det, mener Keane.

Bruno Fernandes selv er langt nede etter 0-7.

– Det er veldig frustrerende, skuffende og trist, et veldig dårlig resultat, sier Fernandes ifølge BBC.

Bruno Fernandes får krass kritikk etter tapet mot Liverpool. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Alle får 1 på børsen

I lokalavisen Manchester Evening News blir samtlige United-spillere belønnet med karakteren 1, den lavest mulige, etter ydmykelsen på Anfield.

United-manager Erik ten Hag er forståelig nok sint etter kampslutt.

– Den andre omgangen var bare ikke oss. Det var ikke våre standarder. Vi spilte ikke som et lag. Det var uprofesjonelt. Ja, jeg er sint. Definitivt, sier han til BBC.

Seieren gjør at Liverpool nå er på femteplass i Premier League med 42 poeng, syv poeng bak United på tredjeplass.

– Den første omgangen var litt vill, men vi scoret et fantastisk mål. Det er viktig at vi leverer og at mange scorer. Det var perfekt, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp.

– Det er en fantastisk dag for alle. Alle leverte topp kvalitet, og det er noe vi har savnet en stund. Man kunne se at energinivået var tilbake, sier Liverpool-kaptein Jordan Henderson til Sky Sports.

Manchester United vil glemme søndagens kamp så fort som mulig. Foto: Jon Super / AP

Protest mot Liverpool-eierne

Noe som vakte oppsikt før kampstart, var fly som sirkulerte over Anfield med en beskjed hengende bak flyet: «FSG ut – Klopp inn – nok er nok»

Meldingen er utvilsomt myntet på Liverpool-eier John Henry og hans «Fenway Sports Group» (FSG), etter rapporter om at eieren vurderer å selge klubben.

Mange Liverpool-supportere liker dårlig at klubben kan havne i hendene på eiere med tvilsomme CV-er knyttet til menneskerettigheter, og eiernes manglende investering i nye spillere denne sesongen har bare bidratt til å øke temperaturen.

Søndag fikk Henry klar beskjed fra oven.

Dette flyet sirkulerte over Anfield før kampstart søndag. Foto: CARL RECINE / Reuters

Selve kampen åpnet med et Liverpool-overtak og trykk mot United-målet, men de store sjansene lot vente på seg.

Vi måtte vente til rett før pause fikk publikum servert kampens første scoring, og det var vertene som sørget for nettkjenning. Den 23-årige nykommeren Cody Gakpo fikk ballen ute til venstre, dro av en mann og dunket inn 1-0 med et flott skudd nede til venstre for David De Gea.

Cody Gakpo kunne feire etter 1-0-scoringen. Foto: Jon Super / AP

Målet var Gakpos tredje i Premier League denne sesongen. Tidligere har han scoret mot Liverpools andre store rival, Everton.

– Anfield-publikummet har fått seg en ny helt, sa tidligere Premier League-spiller Eirik Bakke i VSport-studioet.

1-0 var også stillingen til pause, men andre omgang var ikke gammel før hjemmelaget doblet.

Det hele begynte med en grusom pasning fra Luke Shaw, som gjorde at Liverpool brøt høyt i banen. Etter litt klabb og babb endte ballen hos Harvey Elliott, som nærmest skjøt et innlegg inn foran mål. Der ventet Darwin Núñez, som satte frem hodet og headet inn 2-0 på flott vis.

Jurgen Klopp kunne smile bredt søndag. Foto: PAUL ELLIS / AFP

– Verdensklassefotball

Seks minutter inn i omgangen gikk vondt fra verre for United.

Liverpool kontret, Salah fant Gakpo, og 23-åringen satte inn 3-0 med en følsom avslutning.

– Verdensklassefotball, det kan ikke gjøres bedre, er dommen fra Nils Johan Semb på Vsport.

Verdensklasse var det også fra Mohamed Salah, som 25 minutter før slutt fikk ballen på elleve meter og banket inn 4-0 med et flott skudd via tverrliggeren og inn.

Et kvarter før slutt økte Darwin Núñez til 5-0 da han headet et innlegg fra Jordan Henderson i mål.

6-0 kom syv minutter før slutt da Salah fikk ballen foran mål etter elendig forsvarsspill fra United. Fra ti meter satte han enkelt inn sin andre for kampen.

Han er dermed tidenes mestscorende Liverpool-spiller i Premier League.

Målfesten sluttet ikke før innbytter Roberto Firmino økte til 7-0 i det 88. minutt.

Da kunne United til slutt puste ut. Men kampen ga dem alt annet enn pusterom.