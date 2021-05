Den brasilianske keeperen løp opp på en corner og reddet altså seieren med en glitrende heading. Etterpå var det ville scener ute på gresset.

Verken trener Jürgen Klopp eller spillerne hans trodde tilsynelatende det de så. Alisson Becker gikk til slutt gråtende av banen med jublende lagkompiser rundt seg.

Etterpå ga han et svært følelsesladet intervju til Sky Sports som ble vist på TV 2.

– Dette blir for sterkt følelsesmessig, begynte Becker.

UVIRKELIGE SCENER: Brasilianske Alisson Becker headet majestetisk inn 2-1 for Liverpool på overtid av overtiden i bortekampen mot WBA.

Mistet faren

Keeperen mistet faren i vinter og nylig ble han pappa. Spesielt farens død, som kom etter en drukningsulykke i Brasil i februar, gjorde scoringen spesiell.

– Alt som har skjedd med meg, familien min. Fotballen er livet mitt, sier han.

– Jeg har spilt fotball så lenge jeg husker med pappaen min. Jeg håper han var her for å se dette, ved guds side, sier Becker.

Keeperen trekker også fram den åpenbart viktige sportslige betydningen.

– Dette er en spesiell ettermiddag. Jeg er veldig glad for å hjelpe laget, vi har kjempet så mye sammen. Vi har et sterkt ønske om å vinne Mesterligaen. Vi har vunnet den én gang, og vi vet at alt starter med å kvalifisere seg, sier han.

Brasilianeren beskriver scoringen sin slik:

– Timingen var perfekt. Innlegget var perfekt. Det er helt klart det beste målet jeg har scoret. Jeg har ikke så mange ord. Jeg må bare si takk til de andre spillerne.

– Jeg så at ballen kom. Jeg prøvde bare å være i en god posisjon. Ingen fulgte etter meg, så jeg var heldig og velsignet.

Liverpool-manager Jürgen Klopp spøkte med at han måtte sjekke dommerkortet etter oppgjøret.

– Jeg sa til spillerne i garderoben at da jeg var spiller scoret keeperen vår i det siste sekundet av en kamp og sikret uavgjort, men da ble vi fratatt poengene fordi det var noe galt med dommerkortet. Jeg sjekket først at alt var greit, sier Klopp smilende til Sky Sports i et intervju vist på TV 2.

– Vi kommer til å se dette målet om og om igjen, for det betyr så mye for oss. Det gjelder ikke bare mesterligasjansene, men «Alli» og alt han har vært gjennom. Vi er så glad i ham, og han har vist en styrke i sorgen som jeg aldri har opplevd, sa lagkamerat Thiago.

Hard kamp om topp fire

Leicester (66 poeng) og Chelsea (64) ligger foran Liverpool (63) to runder før slutt. De fire beste på tabellen er sikret mesterligaspill til høsten. Femmeren får plass i europaligaen.

Seriemester Manchester City og byrival Manchester United er sikret å ende i topp fire.

SALAH ÅPNET: Se høydepunkter fra kampen her.

Dagen startet imidlertid alt annet enn bra for Becker, Klopp og Liverpool.

Hal Robson-Kanu var sikker alene med brasilianeren etter et kvarters spill. Det gjorde at allerede nedrykkede WBA tok ledelsen på The Hawthorns.

Mohamed Salah hadde en litt større utfordring da han ordnet 1–1. Egypteren bredsidet ballen inn fra 17-18 meters hold etter at Sadio Mané hadde stjålet ballen i farlig posisjon.

UVANLIG SYN: Alisson Becker er den første keeperen i Liverpools 129 årige historie som scorer i en tellende kamp. Foto: Laurence Griffiths / AFP

Presset

Liverpool kunne ha kommet under 1–2 i løpet av første del av 2. omgang da WBA så sterke ut. Slik gikk det ikke. I stedet var det gjestene som presset knallhardt på de siste ti-tolv minuttene.

Det resulterte i et par gode sjanser, men noe mål ble det ikke før Alisson Becker tok turen over banen.

STERKT HODESTØT: Keeper Becker så ut som om han ikke hadde gjort annet enn å heade kula i mål da han gikk opp i feltet. Foto: Tim Keeton / AFP

Liverpool slo Manchester United på Old Trafford for noen dager siden. Sesongen har vært meget vrien for manager Jürgen Klopp, men nå kan den likevel ende med en god følelse etter søndagens utrolige avgjørelse.

– Denne kampen var sesongen vår i et nøtteskall. Vi spilte bra, men ble straffet for vår første feil og måtte jobbe som gale. Til sist måtte Alisson ordne opp, med en utrolig heading. Jeg trodde nesten ikke det jeg så, sa manager Jürgen Klopp til Sky Sports.

De røde har igjen Burnley (b) og Crystal Palace (h). Nøkkeloppgjøret i mesterligajakten kan bli kampen mellom Chelsea og Leicester tirsdag.