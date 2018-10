Liverpool-stjerne møter Carlsen til duell

– Det blir jo artig å spille mot en Liverpool-spiller. Han har visstnok vært interessert i sjakk lenge, så det blir gøy, sier Carlsens manager Espen Agdestein.

Agdestein tar ikke feil, skal vi tro Liverpool-back Alexander-Arnold selv. I engelske medier blir han omtalt som «The Melwood Grandmaster», oppkalt etter Liverpools treningsanlegg, Melwood.

– Fotball har alltid vært min lidenskap, men samtidig har jeg alltid spilt sjakk. Det er et utløp for meg, og jeg har spilt siden jeg var veldig ung, sier Alexander-Arnold ifølge Daily Mail.

Tror han kan overraske Carlsen

Mandag vil de to møtes til en sjakkduell i Manchester. Det er sponsoren Kaspersky som har organisert møtet mellom de to idrettsutøverne. De skal også hjelpe Alexander-Arnold med trening i oppkjøringen til superduellen.

SJAKKTALENT? Trent Alexander-Arnold, her fra denne ukens kamp mot Napoli, utfordrer Carlsen til kamp. Foto: Alberto Lingria / Reuters

– Magnus blir en tøff test, men med Kasperskys hjelp kan jeg kanskje overraske folk, sier Liverpool-spilleren.

Fotballspilleren forteller at han finner flere store likheter mellom de to idrettene.

– Sjakk, akkurat som fotball, handler om strategi og ferdigheter. Å vurdere når, og hvordan man skal angripe, samtidig som man holder øye med forsvaret, sier 19-åringen.

Carlsen-manager Agdestein er ikke like sterk i troen som Alexander-Arnold, men åpner for at et mirakel kan slå ned i Manchester på mandag.

– Magnus har hatt mange slike kamper opp igjennom. Det er enda ikke noen som har vært i nærheten av å slå ham. Men miraklenes tid er kanskje ikke forbi. Vi får nå se, jeg vet han ligger i hardtrening før partiet i hvert fall, sier Agdestein.

VM-STJERNE: Alexander-Arnold og England kom seg helt til semifinalen i årets VM. Foto: Paul Ellis / AFP

Oppkjøring til VM-kamp

Den siste tiden har Carlsen startet oppkjøringen til VM-kampen mot Fabiano Caruana, som starter den 9. november. Det blir en kamp mange mener er hans tøffeste til nå i karrieren. Men først venter Liverpool-stjernen.

NESTE UTFORDRER: Den neste store utfordringen til Carlsen er Fabiano Caruana i VM-kampen i november. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

– Magnus har en liten pause i oppkjøringen til VM, så han er i England og gjør et par småting der hvor han blant annet møter denne Liverpool-spilleren, forteller Agdestein.

Manageren forteller at oppkjøringen foreløpig har gått bra, og at planen er lagt videre. Han mener Carlsen ser bra ut.

– Det går som planlagt. Han reiser videre etter Hamburg og en liten opptreden i Roma. Da skal han til EM for klubblag som skjer i Hellas. Deretter er det videre til treningsleir inn mot VM. Dette er en plan som er lagt litt tilbake i tid. Den tror jeg er bra, og Magnus virker å være komfortabel nå.