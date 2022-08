Forrige sesong viste med all tydelighet at hvert eneste poeng teller om man skal vinne Premier League for tiden.

Manchester City og Liverpool er begge blitt så gode at det laget som skal krones som mestere nærmest ikke har råd til å miste et eneste poeng mot de antatt svakeste lagene i ligaen.

Etter dagens åpningsmatch på årets sesong for de røde, kan vi allerede trekke fra to tapte poeng. Jürgen Klopps menn klarte nemlig «bare» 2–2 mot et morsomt og aggressivt Fulham på Craven Cottage.

Kontroversielt åpningsmål

Kampen var ekstremt fartsfylt og innholdsrik - og heller ikke uten kontroverser. Ekspertene i Viaplays studio var nemlig helt tydelige på at Fulhams 1–0-scoring før pause burde ha vært annullert.

TYDELIG STANDPUNKT: Tidligere Sogndal-trener Eirik Bakke. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Selve scoringen ble nydelig headet i kassa av en helt enorm Aleksandar Mitrovic, men det var noen sekunder tidligere, da Fulham vant ballen, at dommer Madley kanskje burde ha tatt grep.

Palhinha gikk nemlig knalltøft inn i Jordan Henderson og stemplet Liverpool-kapteinen, som ble liggende. Både Eirik Bakke og Fredrik Ljungberg i Viaplay-studioet mener Madley burde blåst.

KNUSTE ARNOLD: Aleksandar Mitrovic knuste Trent Alexander-Arnold i lufta da han headet inn 1-0, men en situasjon i forkant ble slaktet av ekspertene. Foto: PETER CZIBORRA / Reuters

– Det er et helt klart frispark. Palhinha er altfor seint inne og tråkker Henderson på foten. Det bør dommerteamet se, sier Bakke.

Arsenal-legenden Ljungberg er enig:

– Jeg synes det er 100 prosent frispark. Jeg synes det er litt dårlig av dommeren, sier han.

VAR-panelet la ut en melding om hendelsen, der de skrev at hendelsen verken var klar nok eller skjedde sent nok før scoringen til at VAR kunne ta grep, men både Bakke og Ljungberg mener feilen ligger hos dommer Madley.

Knust i lufta

En drøy halvtime var spilt da Fulham altså tok ledelsen. Scoringen kom ikke akkurat oppskriftsmessig, men oppskriften som lå bak var ikke spesielt overraskende.

London-lagets hurtige back Kenny Tete kom på overlap på høyresiden, og fikk slått høyt inn i Liverpool-boksen. Der var Aleksandar Mitrovic knallsterk, og serberen knuste Trent Alexander-Arnold i lufta og headet kula i nettaket bak Alisson.

SERBISK SUKSESS: Aleksandar Mitrovic har slitt i Premier League tidligere, men var enorm i sesongdebuten lørdag. Foto: PETER CZIBORRA / Reuters

Før åpningsmålet hadde Liverpool hatt en god periode og blant annet fått en scoring fra Luis Diaz korrekt annullert for offside, men det var ikke helt ufortjent at det var hjemmelaget som tok ledelsen.

De hvitsvarte startet oppgjøret godt, og skapte flere muligheter etter å ha vunnet ballen høyt i banen. Liverpool slet med å sette spillet, og så ikke helt ut som fjorårsutgaven.

Jürgen Klopps gutter la imidlertid inn et ganske solid press det siste kvarteret av første omgang, men kom aldri nærmere enn Luis Diaz' knallharde stolpeskudd med venstrefoten.

Nunez med herlig scoring

Klopp var åpenbart ikke fornøyd med laget sitt. Tyskeren gjorde tre bytter allerede det første kvarteret av 2. omgang. En av den som kom inn var storkjøpet Darwin Nunez.

Uruguayaneren kom nær etter en times spill, men ble stoppet av en strålende benparade fra Marek Rodak.

Sjansen kom rett etter at Neeskens Kebano hadde vært millimetre fra å øke til 2–0. Fulhams nummer sju traff klokkereint i stolpen etter et godt skudd.

Etter en drøy time skjedde det som kanskje bare måtte skje:

Nunez utlignet for de helrøde.

Liverpools nye spisskjøp satte ballen i nettaket etter en spektakulær avslutning med høyrefoten. Mohamed Salah la inn fra høyre, og Nunez la igjen den ene foten bak den andre og fikk mer enn nok kontakt med ballen til å styre den inn bak Rodak.

1-0 MOT HAALAND: Mange har sett fram til spissduellen mellom Darwin Nunez og Erling Braut Haaland denne sesongen. Nå leder uruguayaneren 1-0. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Liverpool fortsatte å styre og angripe etter utlikningen, men da de fleste trodde at storlaget kanskje ville styre mot en grei seier, slo Fulham tilbake.

Straffemål

Hjemmelaget angrep, og i boksen var Mitrovic både smart og heldig da han gikk ned etter å ha forsøkt å dra av Virgil van Dijk.

Dommeren pekte umiddelbart på straffemerket, og ellevemeteren satte serberen selv kontrollert i Alissons venstre hjørne.

Liverpool ville imidlertid ikke gi seg så lett. Ti minutter før slutt styrte Salah inn 2–2 med innsiden av foten etter at Nunez - noe heldig - hadde lagt ballen til rette på et sølvfat for lagkompisen.

I KJENT STIL: Mohamed Salah sørget for en målgivende pasning før han styrte inn reduseringen. Foto: PETER CZIBORRA / Reuters

Liverpool presset ganske heftig på mot slutten, men kom aldri nærmere enn en rakett fra Jordan Henderson i tverrliggeren.

Der blir det fordel Manchester City om Haaland og Co vinner den tøffe bortekampen mot West Ham søndag.

Misfornøyd Klopp

Jürgen Klopp er alt annet enn fornøyd med det utgangspunktet:

– Det beste med kampen i dag er resultatet. Vi får et poeng etter en veldig dårlig kamp, sier han ifølge BBC.

– Resultatet var greit, jeg synes ikke vi fortjente mer enn det. Prestasjonen kan bli veldig mye bedre.