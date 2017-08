Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Hva er det som skjer? Dette er på grensen til å være uverdig for Arsenal, sa TV2-kommentator, Øyvind Alsaker, da TV-kameraene fanget opp en smilende Alexis Sánchez på Arsenal-benken etter 80 minutter.

Da hadde Liverpool valset over Arsenal som i løpet av nitti minutter ikke hadde én eneste avslutning på mål. Det er 110 kamper siden Arsenal sist gikk av banen uten å ha testet motstanderens målvakt.

– Vi var helt katastrofale. Det er ikke akseptabelt og vi var en lett motstander, sa en skuffet Arsène Wenger til SkySports etter kampen.

Total Liverpool-dominans

Det var Liverpool som tok styringen fra start og hjemmelaget kunne tatt ledelsen allerede etter ni minutters spill da Mohamed Salah ble spilt alene med Petr Cech, men sisteskansen reddet mesterlig. Dette var bare en forsmak på det som skulle komme.

Arsenal slet tidvis med å komme over midtbanen og et hardtarbeidende Liverpool tvang frem flere pasningsfeil av Arsenals forsvarstreer.

Syv minutter senere noterte Roberto Firmino seg for dagens første mål da han fikk stå mutters alene i Arsenals sekstenmeter og heade ballen i mål bak Petr Cech.

Liverpool fortsatte å kontrollere kampen og etter 39 minutter kunne Saido Mané feire sitt tredje mål på like mange kamper i årets Premier League etter en god Liverpool-kontring.

Fortsatte målshowet etter pause

Etter hvilen valgte Arsené Wenger å gjøre grep. Han tok ut en blek Aaron Ramsey og satt inn midtbanekrigeren Francis Coquelin. I samme vending gikk han vekk fra trebackslinjeni forsvaret.

I noen minutter så det ut som om londonerne innså alvoret. Men så etter et Arsenal-hjørnespark snappet Mohamed Salah ballen fra en uoppmerksom Bellerin midt på egen banehalvdel og kunne gjennomføre Liverpools angrepstrekløvers hat trick.

Etter 74 minutter kom Daniel Sturridge inn for en briljant Sadio Mané. Spissen brukte bare tre minutter på å komme på scoringslisten og fastsatte sluttresultatet til 4–0.

Liverpool inntar dermed andreplassen i Premier League. Arsenal på sin side ligger på en skuffende 16. plass og har allerede en luke på seks poeng opp til serieleder Manchester United.

Mignolet på tribunen

Jürgen Klopp har startet sesongen med å rotere mye på mannskapet og i dag var intet unntak. Tyskeren gjorde hele fem endringer fra hjemmeseieren mot Crystal Palace sist lørdag.

PÅ TRIBUNEN: Liverpools sisteskanse, Simon Mignolet, fikk fra tribuneplass se lagkameratene vinne enkelt mot Arsenal. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Den største overraskelsen var likevel at han plasserte målvakten Simon Mignolet på tribunen. Det fikk flere til å spørre seg om belgieren hadde gjort seg uønsket hos Liverpools manager.

– Jeg hviler han, det er alt. Han ville det ikke selv og nå begynner sikkert diskusjonene, men det er virkelig ingenting, sa Jürgen Klopp til Sky Sports før kampstart.

Klopp forklarte videre at grunnen for å hvile sisteskansen var det tette kampprogrammet og at det har vært psykisk intense uker.

Resultater i Premier League søndag:

Chelsea-Everton: 2–0

West Bromwich Albion-Stoke City: 1–1

Tottenham-Burnley: 1–1

Liverpool-Arsenal: 4–0