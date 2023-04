Liverpool var høyt oppe da de utklasset erkerival Manchester United 7–0 5. mars. Kanskje for høyt oppe, for etterpå hadde de røde fra The Beatles-byen bare tatt to poeng på fire ligakamper.

Dermed var bare seier godt nok i mandagens bortekamp mot Leeds om Liverpool skulle holde liv i mesterligadrømmen. Og seier ble det.

Omdiskutert VAR-avgjørelse

Etter en tam start fra begge lag, koblet Liverpool grepet. Og etter 35 minutter sendte Cody Gakpo gjestene i ledelsen. Trent Alexander-Arnold brøt en Leeds-pasning med en tilsynelatende aktiv, og særdeles omdiskutert, albue.

Men både dommeren – og etter hvert VAR-dommerne – sa ok, og ballen spratt til Mohamed Salah. Han spilte videre til nettopp Alexander-Arnold, som fant eksekutør Gakpo foran målet.

Om 1-0-målet var omdiskutert, var det bare ren klasse da Mohamed Salah satte inn 2–0 fire minutter senere etter en strålende ball fra Diogo Jota. Dette var Salahs ligamål nummer 14 for sesongen.

To minutter etter pause fikk kampen nytt liv da Ibrahima Konaté rotet bort ballen i eget forsvar. Luis Sinisterra lot seg ikke be to ganger, og reduserte for Leeds.

ÅPNET KONTOEN: Diogo Jota scoret sine to første mål for sesongen i Liverpools storseier mot Leeds. Foto: MOLLY DARLINGTON / Reuters

Jota-dobbel

Men Liverpool var det dominerende laget, og etter 52 minutter sendte Curtis Jones en nydelig stikker i retning Diogo Jota. For første gang denne sesongen satte portugiseren ballen i mål.

Gjestene fortsatte å torturere et smådesperat hjemmelag på scoringsjakt med lynraske og presise kontringer. Etter en times spill satte Salah ballen i mål igjen, men VAR-linjalene fant en hårfin offside. Fire minutter senere var det aldri snakk om offside da Salah satte inn sitt femtende ligamål, servert av kampens første målscorer Cody Gakpo.

Spørsmålet var bare hvor stor seieren skulle bli, og etter 73 minutter begynte hjemmefansen å forlate Elland Road. Da hadde Diego Jota gjort som Salah og satt inn sitt andre for kvelden. Denne gangen ble han satt opp av Jordan Henderson, og på halv volley prikket han inn 5–1 via stolpen.

TAKKET FOR TILLITEN: Darwin Núñez svarte med scoring da Jürgen Klopp slapp ham til i andre omgang. Foto: MOLLY DARLINGTON / Reuters

Og mer skulle det bli. 6–1 kom i det 90. spilleminutt. Innbytter Darwin Núñez satte ballen i kassa, etter å ha blitt spilt nydelig igjennom av Trent Alexander-Arnold, som dermed avsluttet kampen som han startet den, med en målgivende pasning.

Overkommelig program

Tidligere i sesongen hadde Liverpool faktisk ikke scoret på bortebane mot et lag på nedre halvdel av tabellen. Så kom det altså plutselig seks.

Til tross for storseieren, ligger Liverpool «bare» på en åttendeplass på tabellen. Det er ni poeng opp ti Newcastle på fjerdeplass – plassen som gir mesterligadeltakelse neste sesong.

Men nå venter det som på papiret er et overkommelig program for Jürgen Klopps menn. Først venter hjemmekamp mot Nottingham Forest, som i øyeblikket ligger under nedrykksstreken.

Deretter bortekamp mot West Ham i London, før Liverpool har tre hjemmekamper på rappen mot Tottenham, Fulham og Brentford.