Riiber i sorg – mistet besteforeldrene på samme dag

Den norske kombinertstjernen Jarl Magnus Riiber har hatt en utfordrende oppladning til VM. 6. februar sovnet besteforeldrene Harald Riiber (92) og Suzanne May Riiber (90) inn.

Han delte det på Instagram to dager etterpå, men har ikke ønsket å snakke om det før tirsdag, tre dager før VM-start.



– Det var selvfølgelig tungt. Det har jo vært en overraskelse for oss at ting skjedde så fort. Vi har vært sammen hver dag. Helt frem til jeg flyttet til Lillehammer har jeg sett bestefar og bestemor hver dag, sier Riiber til NRK.

– At de skulle gå fra oss med et par timers mellomrom uvitende at den ene hadde gått vekk var veldig rørende og fint. Sånn sett var det en veldig fin periode. Jeg kom hjem til Oslo etter Seefeld og skulle på helsesjekk. Så ringte pappa og sa at bestefar var veldig dårlig og at vi kanskje skal stikke innom å si takk og farvel. Det traff han veldig godt med. Det var godt å komme hjem og si farvel på en god måte, sier Riiber.

Nordmannen har fire VM-gull i bagasjen fra Seefeld i 2019 og Oberstdorf i 2021. 25-åringen har også vunnet verdenscupen sammenlagt fire ganger på rad fra 2018 til 2022.

I VM må Riiber regnes som medaljekandidat, men den norske kombinertstjernen har hatt en trøblete start på året. 4. januar fortalte han til NRK at han var rammet av en parasitt, og at han knapt hadde spist på to uker. Han var tilbake i verdenscupen igjen 22. januar.

På fredag starter VM for både menn og kvinner i kombinert.