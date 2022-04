Liverpool overtok tabelltopp med råsterk seier

Russisk profil ut mot Ulvangs forslag: – Hvilken verden lever han i?

Vegard Ulvang vil avslutte perioden i FIS' langrennskomité med å få igjennom et forslag om like distanser for kvinner og menn i verdenscupen, skriver Adressa.

18. mai skal komiteen stemme over forslaget om likestilte distanser.

Ulvangs forslag er at begge kjønn skal gå følgende distanser: 10 kilometer, 20 kilometer og 50 kilometer. I VM-sammenheng kan en slik endring tidligst skje i Trondheim i 2025.

– Forslaget vil møte motstand, ikke minst i Norge. Men vi har fått positive signaler fra blant andre Sverige, Finland, USA og en god del andre nasjoner. Skal jeg tippe, tror jeg dette forslaget blir vedtatt, sier Ulvang.

Den russiske langrennsløperen Veronika Stepanova har fått med seg nyheten. Hun er hoderystende til forslaget.

– Hvilken verden lever han i? Han mangler tilknytning til virkeligheten, skriver hun i et innlegg på Instagram.

Stepanova mener det er flere grunner til å stemme imot forslaget.

– Verdenscuprenn avlyses i det uendelige, eller som på Lillehammer, flyttes på grunn av snømangel. For å være ærlig, ingen ønsker så lange runder. Det er dyrt, og TV-selskapene er imot det, skriver hun.

Det er særlig femmila for kvinner hun er imot. Stepanova tror at en eventuelt femmil vil ta for lang tid å gjennomføre.

– Vinneren vil bruke 2.10-2.20 under ideelle forhold. Og forresten, Therese (Johaug) er ferdig. Da blir det 2.30. Hvem vil se på det? spør hun.