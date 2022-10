– Dette var absolutt et tilbakeslag. Jeg synes vi startet veldig bra, men så slapp vi inn et bisart mål, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp til Sky Sports etter kampen.

Summerville fikk ballen fra Patrick Bamford, la den til rette og pirket ballen forbi Liverpool-keeper Alisson, som strakte seg så lang han var. Summerville rev av seg drakten og feiret hemningsløst mens Leeds-fansen gikk amok på tribunen.

SJOKKERTE: Leeds og Crysencio Summerville Foto: OLI SCARFF / AFP

Leeds' sene 2-1-scoring kom etter massivt Liverpool-press, der spesielt Darwin Núñez hadde hatt flere store sjanser til å avgjøre i favør vertene.

Men det endte med seier for Leeds, mye takket være Summerville og Leeds-keeper Illan Meslier som leverte en heroisk kamp.

Det var tre særdeles viktige poeng for Leeds som klatrer bort fra nedrykksplass og på en 15. plass.

– De blir herset med

Det var første gang Leeds vant på Anfield på 21 år.

– Jeg visste ikke at det var så lenge siden forrige gang. Vi visste at vi måtte snu en dårlig trend. Jeg er så stolt av spillerne i dag, sier Leeds-manager Jesse Marsch til Viaplay

– Liverpool er langt unna fra hva de var for et par år siden. De spiller ikke med samme intensitet som før, sier Sky Sports ekspert Greame Souness.

SMELL: Virgil van Dijk tapte sin første kamp på hjemmebane i Premier League Foto: OLI SCARFF / AFP

– De pleide å herse med motstanderlagene, spesielt på midtbanen. De blir herset med selv nå, sier Souness.

Det var Leeds som tok ledelsen også, etter bare fire minutters spill. Da spilte Joe Gomez en svak pasning tilbake mot Alisson som ble fanget opp av Rodrigo Moreno, som enkelt satt ballen i mål. Mohamed Salah utlignet knappe ti minutter senere.

– Et seriøst problem

Liverpool har slitt i årets sesong og ligger på 9. plass på tabellen med 16 poeng. De rødkledde står med fire seire, fire uavgjort og fire tap etter 12 kamper.

BEKYMRET: TV-ekspert og tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher. Foto: PETER POWELL / Reuters

– Hva har gått galt med Liverpool denne sesongen? De ser ut som en fullstendig skygge av seg selv, sier Sky Sports ekspert og tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher etter kampen.

– Dette er ikke et engangstilfelle for Liverpool- Dette er et seriøst problem, sier Liverpool-legenden.